Adriano Lazzaro è il fidanzato della velina Anastasia Ronca?/ Spunta un foto e una dolce dedica

Adriano Lazzaro è il fidanzato di Anastasia Ronca: La foto Instagram con dedica

Anastasia Ronca, la nuova velina bionda di Striscia la notizia, dopo l’esperienza da tentatrice single di Temptation Island 2021, pare si sia fidanzata. All’interno del suo profilo Instagram, l’uno gennaio 2022, la modella aveva pubblicato una foto insieme a quella che pare essere la sua dolce metà (che lei stessa tagga nella foto): Adriano Lazzaro. La foto li ritrae abbracciati all’interno di un lido estivo, lei occhiali da sole e sorriso ammiccato, lui invece sembra baciarla sul collo e non mostra il suo volto. Tutto ciò che vediamo di Adriano sono un braccio tatuato, un orologio e una frase dolce sotto al post: “Amore mio” (accompagnata da un cuoricino rosso).

Chi è Holly Johnson dei Frankies Goes to Hollywood?/ Carriera e malattia del cantante di "Relax"

Ma è davvero tutto ciò che sappiamo sul fidanzato della nuova velina di Striscia? Fortunatamente per gli amanti del gossip c’è tanto altro da scoprire. Su Instagram, “Adriano_Lazzaro” ha un profilo privato e da questo possiamo intuire che sia una persona riservata, ma lui e Anastasia si seguono sia su Instagram che su Facebook e proprio grazie al profilo Facebook di Adriano, seppur in parte privato, possiamo sapere un po’ di più su di lui.

Eva Robin’s, chi è?/ "Innamorarmi? Sempre una catastrofe: oggi amo solo la mia micia e..."

Adriano Lazzaro, chi è il presunto fidanzato della velina bionda di Striscia

Come dicevamo, dal profilo Facebook di Adriano Lazzaro, i più curiosi possono scoprire dei dettagli in più sulla sua vita. Il fidanzato della nuova velina di Striscia la notizia è un giovane napoletano, precisamente di Sant’Anastasia ed è un parrucchiere. Le immagini e i post visibili all’interno del suo profilo Facebook risalgono ad anni precedenti al 2022, eppure da alcune cose possiamo intuire come possa essere il carattere del ragazzo. L’aggettivo che spicca più di tutto è indubbiamente “determinato“.

Biagio D'Anelli, video choc/ "Grande Fratello Vip? Concorrente a Terrazza Sentimento"

Come lui stesso ha scritto in un post del 2020: “Quando vi dicono che non potete, fatelo”. Curiosando all’interno del profilo Facebook troviamo anche uno “sfogo” del ragazzo in un post del 2019, in cui descrive accuratamente quello che era il suo carattere a quel tempo: “Io sono così…non parlo, urlo. Non scherzo, provoco. Se qualcuno mi guarda non abbasso lo sguardo; lo sostengo, come se fosse una sfida e continuo, finché chi sto fissando non abbassa lo sguardo. Io sono così, sono un macello, un uragano, maledettamente strafottente”. In merito all’amore invece, Adriano, in un post del 2019 aveva scritto: “Ricorda che tutti possono amarti ma è durante la tempesta che capisci chi tiene davvero a te”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANASTASIA RONCA (@anastasiaronca)













© RIPRODUZIONE RISERVATA