Adriano Panatta sul trionfo di Jannik Sinner all’Australian Open/ “Cosa gli accadrà con la popolarità”

Adriano Panatta commenta il successo di Jannik Sinner

Il fenomeno Jannik Sinner continua a far chiacchierare l’Italia. L’ex campione di tennis Adriano Panatta si è espresso tra le pagine del settimanale Chi, commentando il momento d’oro del fuoriclasse altoatesino, uscito vincitore dall’Australian Open, torneo portato per la prima volta in Italia. “E’ un ragazzo serio e il successo e la popolarità non lo cambieranno” ha spiegato Panatta tra le colonne del magazine. “Sinner grazie alla sua immagine di ragazzo pulito è amato da tante persone e quindi se ne parla in tutto il mondo”.

A parlare del recente successo riscosso da Sinner è stato anche Marco Volandri, che ha commentato così il trionfo storico di Jannik. Il capitano dell’Italia di tennis ha anche sollevato una polemica riguardante alcuni atteggiamenti nei confronti del fenomeno: “Ci sono stati quelli che improvvisamente sono diventati i migliori amici di Jannik. Bisognerebbe guardarsi dentro prima di usare i social per avere un paio di like in più. Detto questo, secondo me rischi per Jannik non ce ne sono”.

Jannik Sinner e la mancata ospitata a Sanremo 2024

Marco Volandri si è poi espresso ancora in una intervista a Chi riguardo a Jannik Sinner, chiamato a gestione della popolarità non certo indifferente. Ma secondo Volandri non dovrebbero esserci problemi a riguardo: “Ha un team di professionisti che lavorano benissimo, quindi non ci sarà una sovraesposizione mediatica. Farà le cose che dovrà fare e onorerà gli impegni, ma il suo primo pensiero sarà quello di continuare a giocare al meglio” ha detto Volandri su Sinner in una intervista rilasciata al magazine.

Nei giorni scorsi il nome di Jannik Sinner è stato palleggiato anche tra Fiorello e Amadeus con il tema Festival di Sanremo sullo sfondo. Il conduttore e direttore artistico ha puntato infatti il campione di tennis, che però non sarà ospite sul palco dell’Ariston. Fiorello ha scherzato così riguardo alle recenti polemiche sull’ospitata di Sinner a Sanremo, che non avrà luogo. “È tornato Swiffer! Perchè lui le polemiche le attira. E finalmente è riuscito pagine e pagine di giornali con la polemica e la colpa è solo di Sinner: non dovevi vincere. Ho pensato che Sinner è talmente un bravo ragazzo che non vuole andare a Wimbledon per non rovinare l’erba.” Vedremo se ci sarà qualche colpo di scena finale, ma ormai appare complesso immaginare Sinner sul palco dell’Ariston.

