Adriano Pappalardo, chi è?/ Moglie, carriera, la lite con Zequila e l’incidente

Adriano Pappalardo, attore e cantautore italiano, sarà ospite di Oggi è un altro giorno programma condotto da Serena Bortone in cui parlerà della sua carriera ma anche delle vicende personali che lo hanno coinvolto.

Adriano Pappalardo esordisce nel 1971 come cantautore per casa discografica Mogol e poi incide diversi successi quali: l’album Mi basta così, Ai miei figli che dirò, Ricominciamo. Alla fine degli anni’70, il cantautore collabora con Battisti che si era ormai ritirato dalle scene e produce il suo successo Immersione. Adriano Pappalardo però è noto al grande pubblico anche come attore; il suo volto espressivo gli vale alcuni spot pubblicitari e da lì scoppia il suo successo. Ottiene il ruolo nella fiction La piovra 4, Una famiglia per caso e Rita da Cascia. Ha partecipato anche al musical Aggiungi un post a tavola e nella sitcom Italian Restaurant con Gigi Proietti. Nel 2003 partecipa al reality show L’isola dei famosi e si classifica al terzo posto. Nella vita privata e sentimentale l’attore si lega negli anni’70 a Lisa Giovagnoli che sposerà nel 2010 e dalla loro unione nasce Laerte; il quale è stato sposato con Selvaggia Lucarelli con la quale ha dato alla luce Leon, nipote di Adriano Pappalardo.

Adriano Pappalardo chi è: rissa e incidente

Adriano Pappalardo è anche noto per una rissa in tv con Antonio Zequila avvenuta nel 2006, in una puntata di Domenica In. In quell’occasione il direttore di Rai 1 Fabrizio Del Noce lo sospende a tempo indeterminato dalla Rai.

Ciò che segna la vita dell’attore però, è un grave incidente verificatosi il 3 agosto del 2016. Adriano Pappalardo si è schiantato al suolo con il parapendio sul litorale pontino. Il cantautore è stato subito ricoverato all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ma riporta seri traumi da cui guarisce man mano e con fatica.

