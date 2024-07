Aeroporto di Milano Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi/ Salvini: “Oggi ok al nome dall’Enac”

Se ne discuteva ormai da poco più di un anno e finalmente è arrivata la conferma ufficiale: l’aeroporto di Milano Malpensa – che si trova poco distante da Varese – sarà intitolato a Silvio Berlusconi, il compianto leader e fondatore di Forza Italia scomparso tragicamente lo scorso 12 di giugno dopo un lungo ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano. L’annuncio è stato dato proprio nella giornata di oggi – venerdì 5 luglio 2024 – dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenuto durante il Forum in Masseria di Bruno Vespa; ed è inutile sottolineare che la notizia della titolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi è diventata immediatamente la protagonista della giornata di panel ed incontri, con il pubblico presente in quel di Manduria che si è lasciato andare ad un lungo (e sentito) applauso.

Card. Ruini: “Scalfaro mi chiese di far cadere Berlusconi”/ “Silvio non fu eversivo: pericoli erano altri”

“Proprio oggi – ha esordito il ministro Salvini dal palco mandurese – mi ha mandato un messaggio il presidente dell’Enac” che avrebbe dato il suo via libero definitivo alla “richiesta della Regione Lombardia dell’anno scorso di intitolare l’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi“. Manca ora – ironizza Salvini – solamente “la firma e la decisione (..) del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti [e] avendolo sentito, penso che sarà d’accordo”; mentre pochi minuti dopo un’ulteriore conferma è arrivata anche dal suo profilo Twitter in cui si dice – con “orgoglio e commozione” – “pronto a mettere l’ultima firma, nel ricordo dell’amico Silvio”.

Luigi, chi è il figlio Silvio Berlusconi/ Il ricordo: "dolcissimo papà, grazie per la vita e per l'amore"

Attilio Fontana: “Intitolargli l’aeroporto di Milano Malpensa è un giusto tributo a Silvio Berlusconi”

Insomma, ormai è certo e l’intitolazione definitiva dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi dovrebbe arrivare in una manciata di giorni, forse già all’inizio della prossima settimana; e così si chiude uno ‘scontro’ che si era aperto già nei giorni successivi alla morte dell’ex premier quando l’ex sindaco milanese Gabriele Albertini propose di intitolare al leader forzista il vicino scalo di Linate, scontrandosi con l’opposizione del suo successore – Giuseppe Sala – che riteneva necessario attendere i canonici dieci anni dal decesso. Ad associare per primo il nome di Silvio Berlusconi all’aeroporto di Milano Malpensa fu – invece – Roberto Formigoni, ma sembra che la proposta ci abbia impiegato circa un anno per essere accolta dall’Ente nazionale per l’Aviazione civile.

Pier Silvio Berlusconi, chi è il figlio di Silvio e capo di Mediaset/ Dalla tv all'amore con Silvia Toffanin

Tornando al presente, oltre al ministro Salvini anche Attilio Fontana si è detto felice per la decisione, ritenendola “un giusto tributo” che segue la già avvenuta intitolazione all’ex premier “del Belvedere del 39 piano di Palazzo Lombardia”; così come non è mancato neppure il commento di quel Forza Italia che Silvio Berlusconi fondò (o meglio, rinnovò) nel 2013 che – per voce di Tullio Ferrante ha ringraziato l’Enac per il via libera alla titolazione dell’aeroporto di Malpensa, ricordando “l’immenso ruolo imprenditoriale, politico e istituzionale” del Cav.











© RIPRODUZIONE RISERVATA