Lega apre al gruppo di patrioti con Orban/ Salvini: “Destra unita contro inciuci Von der Leyen, Ue distrutta”

NUOVO GRUPPO DI PATRIOTI PER L’EUROPA: LA LEGA CI STA, “SERVE UNIRE LA DESTRA”

La Lega di Matteo Salvini saluta molto calorosamente la nuova iniziativa annunciata la mattina di domenica 30 giugno 2024 a Vienna, con la formazione di nuovo gruppo politico della destra europea dal nome “Patrioti per l’Europa”: il nuovo partito appena costituito punta a rappresentare nel nuovo Parlamento Ue l’unione delle destre di tutta l’Unione, lanciando la proposta tanto a ID (Identità e Democrazia di Marine Le Pen e Matteo Salvini) quanto all’ECR (Conservatori di Giorgia Meloni).

Dopo il lancio ufficiale del movimento patriottico a guida Viktor Orban (Fidesz, Ungheria), Herbert Kickl (FPO, Austria) e Andrej Babis (ANO, Repubblica Ceca), la Lega produce in una nota il pieno sostegno a questa iniziativa: «Davanti all’arroganza di Bruxelles, che sulle nomine si comporta come se nulla fosse dopo il voto dei cittadini e che non aspetta l’esito delle elezioni francesi, è quanto mai necessario unire le forze di chi vuole cambiare l’Europa e offrire un’alternativa alle sciagurate sinistre. Non è più rinviabile un grande gruppo per radunare i patrioti europei».

SALVINI LODA IL GRUPPO DI ORBAN, BABIS E HICKL: ECCO COME PUÒ CAMBIARE IL GRUPPO ID (DOPO LE ELEZIONI IN FRANCIA?)

È poi il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un intervento sulla pagina ufficiale X a dare il suo pieno appoggio al nuovo gruppo politico in Ue ”Patrioti per l’Europa”: «Da anni la Lega lavora per coinvolgere il maggior numero di partiti che mirano a costruire un’Ue diversa, senza le sinistre che negli ultimi anni hanno distrutto l’Europa e indisponibili a sostenere Ursula Von der Leyen», scrive il vicepremier che già negli scorsi giorni aveva bollato il giro di nomine per i “Top Jobs” come un «colpo di stato dei burocrati Ue».

L’intento di Orban viene in qualche modo raccolto dalla Lega, componente fondamentale del gruppo ID nel nuovo Europarlamento: secondo Salvini «Vogliamo allargare il più possibile il perimetro di un gruppo forte, patriottico, coeso e contrario a inciuci. Valutiamo molto favorevolmente le parole di leader come Herbert Kickl, Viktor Orban e Andrej Babis che oggi si sono detti disponibili». Se è vero da un lato che il gruppo ID ad oggi, con l’uscita di AFD (cacciati prima delle Europee per le posizioni improponibili del candidato Krah) e l’ingresso dell’FPO in Patrioti per l’Europa, passa da 58 a 52 europarlamentari, è altrettanto vero che nel giro di qualche settimana potrebbe sorgere un unico partito della destra con a quel punto tutta ID all’interno. Dipenderà molto da come andranno le Elezioni Legislative in Francia (oggi primo turno, 7 luglio 2024 gli eventuali ballottaggi) per capire il grado di forza del Rassemblement National di Marine Le Pen, vero ago della bilancia del gruppo dei patrioti nazionalisti. Quello che è certo è che dopo la spartizione del blocco Von der Leyen sui top jobs, l’ira di ECR con Meloni e gli appelli di Orban e Salvini potrebbero giungere ad un orizzonte unico in grado di cambiare (forse) le sorti della prossima Ue.

