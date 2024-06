Silvio Berlusconi, come è morto/ Era affetto da leucemia mielomonocitica cronica, un tumore al sangue

Silvio Berlusconi moriva un anno fa, lasciando un vuoto non solo nella politica italiana, ma anche nel mondo dell’imprenditoria nazionale e internazionale. Anche se le condizioni di salute erano apparse complicate negli ultimi tempi, a causa dei numerosi ricoveri che c’erano stati negli ultimi tempi al San Raffaele di Milano, non ci si aspettava un esito nefasto. Per quanto riguarda come è morto l’ex premier, il decesso è avvenuto al mattino, qualche giorno dopo il suo ultimo ricovero.

Era entrato in ospedale il 9 giugno per alcuni accertamenti programmati legati alla diagnosi di una polmonite, e proprio in quell’occasione si scoprì che soffriva di una forma particolare di leucemia, la mielomonocitica cronica, che pare combattesse da diverso tempo.

COME È MORTO SILVIO BERLUSCONI: GLI ULTIMI GIORNI

Inizialmente il ricovero era stato appunto di routine al punto che Silvio Berlusconi, da stakanovista quale era, aveva continuato a lavorare per il suo partito, Forza Italia, e nel contempo aveva anche assistito alla finalissima di Champions League Inter-Manchester City da grande appassionato di calcio quale era. Purtroppo, circa 24 ore dopo, la situazione era completamente degenerata con le condizioni fisiche che si erano aggravate.

Erano quindi iniziate a circolare voci insistenti riguardo la gravità delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, a maggior ragione dopo l’arrivo al gran completo della famiglia del Cavaliere con volti tesissimi. Nel corso della notte fra domenica e lunedì il medico di fiducia, il professor Zangrillo, si precipitò in ospedale per stare accanto al suo paziente e amico e provare a salvargli la vita, ma già all’alba di quel lunedì era chiaro come il leader di Forza Italia non ce l’avrebbe fatta.

SILVIO BERLUSCONI, COME È MORTO: CHE COSA È LEUCEMIA DI CUI SOFFRIVA

Per quanto riguarda com’è morto Silvio Berlusconi, la causa principale non fu comunque la polmonite, tanto meno le sue complicanze, e nemmeno l’insufficienza renale, altra patologia di cui Silvio Berlusconi presentava nei giorni precedenti la morte. Fu proprio la leucemia a stroncare la vita del Cavaliere, una malattia che venne scoperta nel 2021 e che provoca il malfunzionamento del midollo osseo. Questo tipo di leucemia non è così raro nelle persone anziane tenendo conto che circa l’80 per cento di chi ne soffre è un over 70.

E’ in tutto e per tutto un tumore al sangue e porta a delle conseguenze come infezioni e sanguinamenti che su una persona già fragile perché in là con l’età, e in più malata, causa spesso e volentieri il decesso. La sua particolarità è che molte volte non viene individuata in tempo, in quanto i suoi sintomi vengono spesso scambiati con quelli di altre malattie, come ad esempio una banale influenza. Fra i più comuni troviamo stanchezza persistente, un senso di stordimento, ma anche vertigini e pallore.











