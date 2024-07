C’è anche Afèf Semmour tra i protagonisti dell’ultima puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7, il più divertente e irriverente show-antropologico della televisione presentato da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti in prima serata su Canale 5. Durante la sfida tra il mondo dei lavoratori e il mondo degli influencer, la bellissima modella ha catalizzato l’attenzione del pubblico maschile (e non solo) durante il momento del defilè. In coppia con la capitana del mondo degli influencer Soleil Sorge, Afef è riuscita a conquistare il pubblico con la sua bellezza e i suoi tratti internazionali che le hanno permesso di farsi strada nel mondo della televisione.

La modella, infatti, ha partecipato a diversi programmi di successo tra cui Temptation Island dove ha ricoperto il ruolo di tentatrice. Dalle pagine de Il Vicolo delle News ha rivelato cosa l’ha spinta a partecipare al popolare viaggio nei sentimenti: “dopo una relazione molto lunga avevo bisogno di fare una nuova esperienza, ritrovarmi in un contesto diverso da quello che vivo giornalmente. Nella vita faccio l’impiegata commerciale in un’azienda. Quella di Temptation Island è stata la mia prima esperienza nel mondo dello spettacolo”.

Afèf Semmour da Temptation Island a Ciao Darwin 9

Non solo, Afèf Semmour parlando della sua esperienza a Temptation Island ha confessato: “è stata un po’ particolare, nel senso che non ho avuto molto feeling con i ragazzi. Il nostro obiettivo era quello di creare delle situazioni piacevoli con loro, però per me non è stato così. Eravamo molto diversi, tra due persone si crea sintonia solo se c’è qualcosa in comune, mentre tra me ed i ragazzi non c’era nessun tipo di analogia”. Dopo Temptation non esclude la possibilità di partecipare a Uomini e Donne: “mi piacerebbe partecipare. Non fa differenza il ruolo di corteggiatrice o tronista, ma lo farei”.

Al di là del mondo della televisione, Afef lavora in una società di consulenza strategica dove aver conseguito una laurea in Economia e rivela: “proseguire con la mia carriera nell’azienda in cui lavoro e se dovesse arrivare qualche altra proposta ben venga”.