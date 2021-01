C’è posta per te 2021/ Diretta e storie 9 gennaio: Luca Argentero ospite speciale

ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA DI C’È POSTA PER TE 2021

Sabato 9 gennaio, in prima serata su canale 5, torna l’immancabile appuntamento con C’è posta per te, lo show di Maria De Filippi, amatissimo dal pubblico che, ogni anno, è leader degli ascolti Mediaset grazie alle emozioni che regala ai telespettatori. La formula di C’è posta per te non è mai cambiata e, anche quest’anno, al centro di ogni puntata ci saranno le persone che cercheranno di ricostruire un rapporto con i membri della propria famiglia, di salvare una storia d’amore o di ritrovare un vecchio amico o un amore del passato. Non mancheranno, poi, le sorprese con i personaggi del mondo dello spettacolo che rappresenteranno un regalo per il destinatario della busta. A causa del covid, l’edizione 2021 di C’è posta per te non avrà tanti ospiti internazionali. Tuttavia, nel corso delle varie puntate non mancheranno alcuni dei volti più noti dello spettacolo italiano. Ospite speciale della prima puntata, come fa sapere il profilo Instagram della trasmissione, sarà Luca Argentero.

LE STORIE DI C’È POSTA PER TE

Al centro di “C’è posta per te” ci sono le persone che scrivono alla redazione del programma di Maria De Filippi per risolvere una situazione familiare, sentimentale, affettiva o lavorativa. Lo slogan del programma è: «A causa di un tuo errore la tua relazione è finita e vuoi rimediare? Chiamaci al numero 06.37.35.29.00, scrivici su Whatsapp al 337.14.29.453 o raccontaci la tua storia qui: – storia». Grazie alle storie delle persone comuni, C’è posta per te ha sbancato gli ascolti. L’edizione storica è stata quella del 2001 con 7 milioni e 371 mila spet- tatori di media (30,03% di share). La scorsa edizione, invece, si è congedata dal pubblico ha il 14 marzo 2020 con 7 milioni e 185 mila spettatori (28,62% di share).

SCOPRIAMO I I POSTINI DI C’È POSTA PER TE

Protagonisti indiscussi di C’è posta per te sono sicuramente i postini che, in sella ad una bicicletta, si muovono lungo il territorio italiano, per consegnare l’invito. Nell’edizione che comincia questa sera, i postini saranno Chiara Carcano, Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Andrea Offredi. Tra i nomi storici che hanno ricoperto il ruolo dei postini ci sono anche Maurizio Zamboni e Rossella Brescia. Tutto è pronto, dunque, per la nuova edizione di C’è posta per te che regalerà tante, nuove emozioni al pubblico di canale 5.



