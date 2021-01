Affari Tuoi Viva gli Sposi/ Diretta e ospiti 2 gennaio: Debora Villa, Elisa Isoardi e…

Affari Tuoi (Viva gli Sposi), anticipazioni e ospiti seconda puntata di oggi, 2 gennaio

Carlo Conti torna al timone di Affari Tuoi (Viva gli sposi!) dopo l’ottimo debutto di sabato scorso. L’appuntamento è fissato per oggi, 2 gennaio 2021, alle 20.35 con il conduttore pronto ad ospitare in studio una nuova coppia di promessi sposi pronti per la loro scalata sperando di portare a casa i soldi come è successo la scorsa settimana ad Arianna e Stefano (che hanno messo in tasca oltre 200mila euro). In paio c’è come sempre il montepremi massimo di 300mila euro ma anche una serie di pacchi speciali che potrebbero permettere loro di portare a casa 10mila euro (con il gioco dell’Affinità) o altri premi speciali tra serenate e viaggi di nozze. Al centro di tutto ci saranno sempre i 20 Pacchi presenti in studio che conterranno ognuno un premio e che saranno aperti da dieci vip ospiti definiti i “Testimoni” degli sposi.

I Testimoni della seconda puntata di Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)

Gli ospiti vip di Affari Tuoi (Viva gli sposi!) divisi tra Damigelle e Cavalieri, avranno modo di interagire con i fidanzati, ma anche con lo stesso Carlo Conti, proponendo momenti di show e di intrattenimento. Ospiti fissi saranno Nino Frassica e Ubaldo Pantani, che interpreta in ogni puntata un personaggio diverso, già protagonisti della puntata della scorsa settimana, e a loro fianco si schiereranno Marisa Laurito, Elisa Isoardi, la cantante Jessica Morlacchi, Debora Villa, la simpatica e brava imitatrice Emanuela Aureli, Christian De Sica e l’amico Paolo Conticini. Infine, ci saranno anche Sergio Friscia e Francesco Paolantoni insieme ad Angelo Pintus. Le risate quindi non mancheranno così come i momenti dedicati alla musica e al ballo.

Il dottore pronto a tentare i protagonisti di Affari Tuoi (Viva gli sposi!)

A far cadere in tentazione i protagonisti della seconda puntata di Affari Tuoi (Viva gli sposi!) ci sarà come sempre il ‘Dottore’, attraverso le sue ‘offerte’ e i suoi stratagemmi al telefono con Carlo Conti, tentando di far mollare il gioco ai ragazzi a favore di una delle sue offerte in denaro. Dopo il successo di sabato scorso, molti attendono con ansia il Pacco ‘Feeling’ con la serie di domande sulla storia personale dei fidanzati, i loro gusti e le loro abitudini. Il gioco si concluderà quando la Coppia scoprirà il premio contenuto nel suo Pacco cercando di portare a casa il massimo dal loro pacco. Come finirà la loro storia questa sera? L’appuntamento è fissato per il prime time di Rai1 di oggi, 2 gennaio.



