Affaritaliani: “Francesco Totti ha perso 800k euro nel 2022″/ Ilary Blasi gli restituisce la Longarina

Francesco Totti, secondo Affari Italiani, nel 2022 avrebbe perso 800 mila euro. Gli introiti della sua Numberten srl, di cui dal 2006 è socio al 100%, non sono stati infatti entusiasmanti. In base alle stime del portale, gli utili sarebbero stati pari a 73 mila euro dopo quelli di appena 3 mila euro di un anno prima e la cassaforte avrebbe debiti per circa 6 milioni di euro.

Il Pupone avrebbe deciso di conseguenza di accantonare completamente il profitto, portando il patrimonio netto a 7,1 milioni costituito da 3 milioni di riserve e 3,8 milioni di utili portati a nuovo frutto della rivalutazione degli immobili di proprietà fatta nel 2008. Questi ultimi avrebbero un valore di 3,5 milioni. L’ex calciatore della Roma, inoltre, vanta alcune partecipazioni finanziarie in altre società, tra le quali Immobiliare Acilia (che ha guadagnato ha guadagnato 6 mila euro), Immobiliare Dieci (in passivo per quasi 900 mila euro), Longarina (in attivo per 26 mila euro) e Immobiliare Ten (in perdita di 5 mila euro).

Affaritaliani: “Francesco Totti ha perso 800k euro nel 2022”. La querelle con Ilary Blasi

Le finanze di Francesco Totti, che secondo Affari Italiani hanno subito un brutto colpo lo scorso anno, sono sicuramente condizionate dalla fine del matrimonio con Ilary Blasi. Una querelle è infatti ancora in corso per la distribuzione del patrimonio condiviso. La showgirl tuttavia sembrerebbe in queste ore avere compiuto un passo in avanti nei confronti dell’ex calciatore della Roma.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi, in base a una indiscrezione riportata da Repubblica, avrebbe infatti attraverso i suoi avvocati consegnato all’ex marito le chiavi del centro sportivo della Longarina, situato a Ostia Antica, che è sede dell’omonima società dilettantistica e che è stato finora gestito dalla sorella maggiore Silvia Blasi. La struttura, insieme alla Totti Soccer School, è stata per mesi al centro della contesa, che si è conclusa qualche settimana fa con una ordinanza di sfratto.

