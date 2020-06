Afrojack, fidanzato Elettra Lamborghini/ Lei è raggiante: “E’ un santo!”

Ancora pochi mesi d’attesa prima che Afrojack diventi ufficialmente il marito di Elettra Lamborghini. Il producer e deejay ha chiesto la mano della bella ereditiera durante lo scorso Natale. “Davanti a tutta la mia famiglia“, ha detto lei sui social in quell’occasione, “non me l’aspettavo, anche se ne parlavamo da un po’. Lui è un santo, veramente un bravo ragazzo“. Per vederli insieme sui social basta poi sbirciare il profilo di lui. Mascherina per entrambi, un po’ di contatto fisico, due occhi che sorridono per lei e forse persino per lui. Afrojack in realtà indossa gli occhiali da sole a specchio e non ci è dato sapere nulla sull’espressione che aveva in quel momento. Clicca qui per guardare la foto di Afrojack ed Elettra Lamborghini. Intanto il deejay parla anche di lavoro: il prossimo 25 e 26 luglio sarà al Tomorrowland Around the World – The Digital Festival. “A volte è una bella giornata, a volte media, altre brutta. Solo ricordatevi che ci siete voi, che tutto va bene“, ha detto invece in una Stories condivisa a tarda notte.

Afrojack, fidanzato Elettra Lamborghini: la sua ultima fatica

Afrojack, il fidanzato di Elettra Lamborghini, ha appena lanciato Cloud 9 con Chico Rose, la sua ultima fatica che vanta una featurette di Jeremih. Tutti fan già conquistati, soprattutto per il video condiviso sui social nei giorni scorsi per il grande evento. Dopo aver azzardato un balletto al ritmo del brano Wannabe delle Spice Girls, il deejay è ritornato serio e ha parlato del suo ultimo progetto artistico e ha condiviso anche qualche traccia. Quasi venti minuti di video che sono piaciuti molto agli ammiratori, impegnati in commenti più che positivi. Clicca qui per guardare il video di Afrojack. Intanto le nozze con Elettra Lamborghini sono già state confermate. A causa dell’emergenza sanitaria, gli ammiratori della coppia avevano temuto il peggio. Persino che i due avessero scelto in realtà di rimandare tutto al prossimo anno. In base alle ultime notizie, le nozze verranno celebrate il prossimo settembre. L’unico punto interrogativo rimane l’abito da sposa di lei: dopo essersi mostrata in video con Enzo Miccio, mentre provava degli abiti, Elettra ha sfoggiato un abito bianco con strascichi, gonne principesche e tulle. Possibile che la principessa della trasgressione abbia scelto un vestito così classico?

