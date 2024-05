Afrojack, marito Elettra Lamborghini: figlio in arrivo?/ “lo amo di lui più adesso di quando l’ho conosciuto”

Afrojack e Elettra Lamborghini sono più innamorati che mai. La coppia è sposata da pochi anni, ma il loro amore cresce di giorno in giorno. Proprio in questi giorni la cantante ha celebrato 30 anni e ha festeggiato in grande stile con gli amici, parenti e il suo compagno. Una festa di compleanno indimenticabile per Elettra che, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha raccontato: “sono contenta di avere compiuto 30 anni: la vita va celebrata”. Impossibile non parlare del marito e compagno di vita di cui è innamorata sempre di più. “Mio marito è stato dolcissimo il giorno del mio compleanno e lo è tutti i giorni” – ha detto la cantante precisando – “sono innamorata di lui più adesso di quando l’ho conosciuto”.

Ferruccio, Lucrezia, Flaminia, chi sono gli altri fratelli di Elettra e Ginevra Lamborghini/ Due gemelle e...

Una storia d’amore bella ed importante quella nata tra i due che sono legati da 6 anni. Mai una crisi, mai un litigio come ha confessato la cantante: “non litighiamo mai e stiamo maturando insieme”. Nessuna gelosia tra i due, anzi proprio Elettra in alcune occasioni lo invita a guardare qualche bella ragazza quando è in consolle!

Tonino e Luisa, chi sono i genitori di Elettra Lamborghini/ "Un giorno mi portarono in fattoria e capii..."

Afrojack e Elettra Lamborghini: figlio in arrivo? “Ho scritto ad un orfanotrofio”

L’amore tra Afrojack ed Elettra Lamborghini prosegue a gonfie vele. “Ho trovato la mia persona” – ha detto la Lamborghini che sogna una famiglia con dei figli. Il desiderio c’è e la cantante non esclude la possibilità anche di adottare. “Che sia mia o di qualcun altro, secondo me non cambierebbe niente” – ha detto la cantante precisando – ” bambini non chiedono di nascere, quindi l’idea di aiutare chi è sfortunato, mi fa stare bene”. Elettra è anche pronta a fare chiarezza su quanto concerne le adozioni e tra i suoi progetti futuri c’è anche quello di aiutare chi è sfortunato: “mi piacerebbe poter fare qualcosa, o un orfanotrofio o una scuola”.

Afrojack, marito di Elettra Lamborghini/ La regina del twerk assicura: "Non guarda più un cu*o e tra noi..."

Accanto a lei sicuramente ci sarà il marito e compagno di vita Afrojack, dj olandese che si è fatto conoscere nel districato panorama musicale grazie a collaborazioni importanti con David Guetta, Fedde Le Grand fino a Eva Simons.











© RIPRODUZIONE RISERVATA