Elettra Lamborghini: “Amo Afrojack perchè è buono e onesto”/ “I cavalli? Sono la più grande passione”

Elettra Lamborghini si racconta sui social: le sue parole

Elettra Lamborghini si è dimostrata sempre molto attiva sui social e, in queste ultime ore, ci ha tenuto a rispondere sinceramente alle curiosità dei fan. In primis, molti utenti hanno chiesto i motivi per i quali si è innamorata di suo marito Afrojack: “Lui è semplicemente una buona, brava ed onesta persona. Penso che sia molto una questione caratteriale. Anche se vengo da una famiglia ricca il mio cognome parla. Cosa e a chi dovrei dimostrare? È da sfigati, dai“.

AFROJACK, MARITO ELETTRA LAMBORGHINI/ Lei: "Lo adoro, abbiamo la stessa anima. Mi sento fortunata"

La cantante ha anche parlato della sua passione per l’equitazione che l’ha portata ad acquistare un cavallo che si chiama Dadi: “I cavalli sono parte fondamentale della mia vita da sempre e mi hanno salvato – ha sottolineato Elettra Lamborghini nelle sue Instagram stories -. Sono la mia più grande passione. Monto da quando sono piccola e mi vedo passeggiare a cavallo anche a 80 anni. Se ci arriverò… tipo la regina“.

ELETTRA LAMBORGHINI/ "Figli? Non lo escludo adozione, per me non sarebbe diverso da uno biologico"

Elettra e l’amore per il marito Afrojack: “Mi sento fortunata”

Elettra Lamborghini, intervistata a Verissimo, ha parlato a lungo dell’amore che la lega a suo marito: “Lui è delizioso, è un ragazzo d’oro. Lo adoro, spero che possa vivere il più a lungo possibile, mi sento fortunata ad aver incontrato una persona identica a me. Mi sembra di parlare a me stessa. Lui è me stessa al maschile. Abbiamo la stessa anima. Sono molto contenta, infatti lo tratto bene, perché non è facile trovare persone buone“.

La cantante ha poi lasciato spazio a una riflessione personale: “Non capisco perché ai ragazzi di oggi piaccia fare baruffe, a me l’amore tossico non piace. Mi importa fare tante belle esperienze. Cosa c’è di più bello di potersi fidare di una persona? Non abbiamo mai litigato veramente, se non per cavolate prima di avere il ciclo“. Elettra ha poi svelato di pensare all‘adozione, piuttosto che avere un figlio biologico.

Elettra Lamborghini furiosa: "Cancellato video su Gaza da Instagram"/ "Bambini no, vestiti trasparenti sì?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA