AfroJack, marito Elettra Lamborghini/ Lei: “lo amo per il suo cuore e gentilezza”

Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall, è il marito di Elettra Lamborghini. Dopo il matrimonio la coppia sogna una famiglia e dei figli. La cantante e ricca ereditiera è follemente innamorata del dj e produttore discografico olandese che ha sposato il 26 settembre del 2020 dopo un anno di fidanzamento. Il matrimonio è stato uno dei giorni più belli della loro vita come ha raccontato proprio Elettra dalle pagine del quotidiano britannico The Sun: “è stata davvero una bella giornata. Ero molto emozionata i giorni precedenti, ecco perché ho pianto praticamente tutto il tempo. Quando ho visto Nick aspettarmi all’altare il mio cuore si è sciolto”.

Un amore nato grazie anche alla musica, visto che Afrojack è uno dei dj più famosi a livello mondiale. Basti pensare che durante l’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest è stato invitato come ospite. Una partecipazione che ha inorgoglito la cantante che sui social ha scritto: “non ho sposato Afrojack. Ho sposato Nick, un ragazzo che capita che sia un dj. E lo amo per il suo cuore e la sua gentilezza”.

Afrojack e Elettra Lamborghini: dopo il matrimonio arrivano i figli?

Elettra Lamborghini e Afrojack sono innamorati come il primo giorno. Un grandissimo amore tra i due come ha confermato proprio la ricca ereditiera: “Nick ed io siamo già una famiglia. Ci amiamo e rispettiamo l’un l’altro ed è questo che conta davvero per me”. La coppia non nasconde di sognare una famiglia con dei figli, ma al momento non sono ancora arrivati.

Sui social la Lamborghini fa sempre divertire i suoi fan con battute e post ironici come quando ha scritto al compagno e marito: “tesoro, non mi si fila più nessuno. Da quando sono sposata è finito tutto. Non rilascio più il feromone femminile. Prima ero tutta un ormone, la gente si girava a guardarmi anche se ero in pigiama. Rimango una feminona, ma mi notano meno”.

