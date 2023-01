Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ Lei: “per me il matrimonio è una cosa seria”

Elettra Lamborghini sul marito Afrojack: “é un angelo”

Afrojack è il marito di Elettra Lamborghini. Un grande amore tra i due con la cantante e ricca ereditiera che parlando del compagno di vita ha detto: “è molto diverso dagli altri, è un angelo. Sono stata molto fortunata”. Una intervista a cuore aperto per Elettra che, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato del matrimonio con il suo Afro: “va tutto bene, è tutto molto bene. Mi sento fortunata. Se avessi saputo che il matrimonio è così, mi sarei sposata prima. Se trovi la giusta maniera per discutere… Per me il matrimonio è una cosa seria, sono ferma e responsabile. Mi fa strano sentirmi chiamare moglie, forse perché pensavo di sposarmi tardi”.

Non solo, la Lamborghini ha anche confessato: “è geloso, ma è una gelosia sana. Io mi fido tantissimo di lui e viceversa. Penso che sia positivo, è come se fosse il mio miglior amico”.

Elettra Lamborghini e Afrojack: il matrimonio va alla grande

Elettra Lamborghini e il marito Afrojack sono una coppia molto unita. Nonostante i tanti impegni di lavoro che vedono la ricca ereditiera oramai “promossa” a cantante di successo ed opinionista televisiva, i due non perdono occasione per trascorrere del tempo insieme. A dispetto di tutto il matrimonio tra i due procede a gonfie vele con la cantante che non esclude la possibilità di diventare presto mamma.

Una cosa al momento in due non hanno messo in cantiere: una collaborazione insieme. Un progetto al momento è da escludere visto che la Lamborghini ha precisato: “mi sento a disagio a pensare che sto con lui perché facciamo un lavoro simile. Non sento di dover approfittare di questa cosa”. Infine parlando del loro matrimonio ha detto che non litigano mai ironizzando: “ho anche cercato su Google il motivo. Scherzi a parte, con me è difficile arrabbiarsi, perché c’è comunicazione”.

