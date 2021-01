Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ Lo splendido matrimonio sul Lago di Como

Afrojack è il marito di Elettra Lamborghini. I due si sono fidanzati ufficialmente il 25 dicembre del 2019 dopo un periodo di frequentazione. Il loro matrimonio poi è slittato a causa della pandemia da Coronavirus e hanno potuto celebrare le nozze “solo” il 26 settembre del 2020. La cornice è stata quella splendida di Villa Giovio Balbiano a Ossuccio sul Lago di Como. Il noto disk jockey ha già una figlia che si chiama Vegas e che è nata da una relazione precedente con la bellissima modella Amanda Balk. Nato a Spijkenisse il 9 settembre del 1987 ha fondato ad appena 20 anni l’etichetta discografica Wall Recordings. Il suo album d’esordio è uscito nel 2014 quando ha pubblicato Forget the World. Dj Mag l’ha eletto tra i dieci migliori artisti tra i 100 più grandi Dj del mondo.

Elettra Lamborghini senza Afrojack alla finale di Bake Off Italia Dolci sotto un tetto

Non ci sarà Afrojack con Elettra Lamborghini alla finale di Bake Off Italia Dolci sotto un tetto. La ragazza sta vivendo un momento molto felice che l’ha portata in poco tempo a godersi il matrimonio col suo Afrojack e poi al successo di Elettra e il Resto Scompare. Quest’ultimo è un programma che racconta la sua vita uscito sul web sulla piattaforma Discovery+ e pubblicizzato proprio da Real Time che fa parte della stessa. Risulta dunque assai probabile che nella finale del talent cook show di stasera vedremo la bella cantante parlare proprio di questo speciale appuntamento che ormai davvero viene pubblicizzato un po’ ovunque dalla televisione fino al web come per esempio su Youtube. Vedremo se riuscirà a dare anche dei consigli mostrando capacità anche dietro ai fornelli.

Quel curioso precedente

La figura di Elettra Lamborghini non è stata affiancata a Bake Off Italia solo per la finale dello spin off di stasera Dolci sotto un tetto. Nella settima edizione del talent cook show, andata in onda nell’estate del 2019, c’era una concorrente di 20 anni considerata di fatto la sosia della bella cantante. Martina Russo, questo il suo nome, fu anche la vincitrice dell’edizione con la possibilità di togliersi il nomignolo di sosia di Elettra per far parlare di sé per le sue grandissime doti dietro ai fuochi. Chissà che oggi nella finale di Dolci sotto un tetto non ci sia una grande sorpresa con la sua presenza al fianco della Lamborghini. Ovviamente questa potrebbe rimanere una fantasia, visto che non è stata annunciata.



