Agata Scuto incinta quando è scomparsa?/ La madre: “Qualcuno sa, si faccia avanti”

La madre di Agata Scuto, 22enne scomparsa nel 2012 ad Acireale e mai ritrovata, ha lanciato un nuovo appello davanti alle telecamere di Chi l’ha visto? perché “qualcuno sa” cosa è successo alla figlia. L’ipotesi oscura che aleggia intorno al caso di Agata Scuto è che sia stata fatta sparire perché incinta del patrigno, allora compagno della mamma, Rosario Palermo, lo stesso uomo che oggi è a processo per omicidio e occultamento di cadavere proprio in merito alla vicenda. A detta della madre di Agata Scuto, diverse persone sarebbero a conoscenza di fatti potenzialmente utili a sciogliere il mistero, ma ancora oggi tutto resterebbe avvolto in una fitta nube di omertà.

Omicidio Mattia Caruso/ Dj del paese “Ho visto Valentina quella sera, era fredda...”

Dal canto suo, l’imputato ha sempre negato un coinvolgimento nella scomparsa e la presunta gravidanza della figlia dell’allora compagna, ma la madre di Agata Scuto si sarebbe convinta del contrario ed è tornata davanti alle telecamere della trasmissione di Rai3 per ribadirlo. Alla sbarra, accusata di favoreggiamento personale, un’altra ex compagna di Rosario Palermo, Rita Sciolto, mentre quella attuale, Sonia Sangiorgi, avrebbe patteggiato un anno e 4 mesi, pena sospesa. Un altro dei nomi iscritti nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sul caso Agata Scuto, Sebastiano Cannavò, andrà a giudizio il prossimo 12 dicembre, riporta ancora Chi l’ha visto?, con la formula del rito abbreviato.

Joseph Capriati/ La storia del dj accoltellato dal padre al culmine di una lite

La madre di Agata Scuto lancia un nuovo appello

Mariella, madre di Agata Scuto, ha ribadito il suo appello ai microfoni di Chi l’ha visto? perché si rompa il velo di silenzi intorno alla scomparsa della figlia. La giovane, all’epoca 22enne, è sparita nel 2012 e non è mai stata ritrovata. Un giallo che percorre anni di indagini e interrogativi e che ora è arrivato a uno sbocco giudiziario con l’apertura del processo a carico dell’ex compagno della madre, Rosario Palermo, accusato del presunto omicidio e dell’occultamento del cadavere della ragazza. Secondo le ipotesi avanzate contro l’uomo, avrebbe agito perché spinto dalla volontà di nascondere la presunta gravidanza della 22enne.

Gianna Del Gaudio/ Difesa di Tizzani: "Dna dell'assassino nei guanti, sulla scena..."

Da tempo, infatti, nel giallo di Agata Scuto resta vivo lo scenario di un possibile stato interessante della 22enne al momento della scomparsa. Agata Scuto era incinta? Ne sarebbe convinto, riporta Chi l’ha visto?, il sostituto procuratore che ha coordinato le indagini dei Carabinieri di Acireale e del reparto operativo del comando provinciale di Catania sulla scomparsa della giovane e per questo sarebero contestate all’imputato le seguenti aggravanti: aver commesso il fatto ai danni di una persona portatrice di handicap e aver agito per motivi abietti (rintracciabili nell’intento di nascondere la gravidanza della ragazza e di non chiudere la relazione con la madre della stessa). “Qualcuno sa, si faccia avanti“, ha sottolineato la famiglia di Agata Scuto attraverso le parole della mamma. Un appello che finora non avrebbe avuto riscontri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA