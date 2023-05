Agente di Gianmaria Sainato attacca Alvin/ “Fai questo lavoro per grazia divina!”

Agente di Gianmaria Sainato: duro attacco ad Alvin dell’Isola dei Famosi

Nelle ultime ore Andrea Di Carlo, agente di Gianmaria Sainato, ha fortemente attaccato Alvin sui social. L’uomo ha accusato l’inviato di fare preferenze tra i naufraghi e di essere poco professionale nel suo ruolo. In particolare, sembra che faccia riferimento a qualcosa che l’inviato avrebbe “suggerito” a un naufrago.

“Caro Alvin, ma invece di stare in competizione con la regina Ilary non ti impegni un po’ di più a spiegare di più le prove? Hai spiegato a Nathaly che poteva andare in apnea?” esordisce Andrea di Carlo: “Te lo dico io Nik glielo hai spiegato perchè stavi a controllare il tuo profilo migliore. Inoltre, tu che suggerisci in maniera sibillina: “Con Gianmaria ci hai passato meno tempo”. Si vede che sto lavoro lo fai, ma sempre per grazia divina. Non pensi che dovresti essere un po’ più neutro? Sei un caro ragazzo come ce ne sono mille. Ringrazia dio e bacia a terra. Andrea” conclude l’agente di Sainato.

Proprio Alvin, è stato protagonista di una recente intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni in cui parla del rapporto giocoso con Ilary Blasi all’Isola dei Famosi: “Questo tipo di interazione con Ilary rappresenta per me il raggiungimento di un traguardo.”

Alvin aggiunge: “Riuscire a dialogare con una persona che conosci da vent’anni nello stesso modo in cui lo si fa nella vita reale, credo sia straordinario. Io e Ilary ci siamo imposti fin da ragazzini di non essere finti in una relazione che di per sé fa ridere. Siamo noi stessi “tra palco e realtà”. L’inviato smentisce, dunque, ogni ipotesi di litigi o antipatie tra lui e la conduttrice.

