Alvin: “Litigi con Ilary Blasi? Ci sono stati, ma quei momenti…”/ “Non rifarei l’Isola dei Famosi”

E’ ormai da considerare a tutti gli effetti un sodalizio professionale; Alvin e Ilary Blasi continuano a condividere il panorama tv anche dopo L’Isola dei Famosi dove lui ha rivestito il ruolo di inviato, lei di conduttrice. Ora sono entrambi impegnati alla condizione di Battiti Live 2024 e, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni – come riporta Gossip e Tv – il co-conduttore ha rivelato alcuni retroscena sul rapporto con l’amica e collega.

Alvin è partito dal primo incontro con Ilary Blasi: “Avevo ancora i capelli dritti e decolorati; ero ospite di Gerry Scotti a Passaparola e lei era una delle Letterine. Dopo averla incontrata ha finto di non conoscermi; da allora non abbiamo mai smesso di scherzare e di prenderci in giro, è sempre stato così”. Il conduttore ha poi aggiunto: “Non ce la siamo mai presa perchè ci conosciamo talmente tanto che non prendiamo mai nulla sul personale”. Ovviamente, Alvin ha confermato come inevitabilmente dei piccoli screzi ci siano stati, ma nulla di irreparabile: “Se ci sono stati litigi? Sì, ci sono stati anche quei momenti ma si sono risolti subito; sono capitati scherzi un po’ più fastidiosi di altri ma la nostra amicizia è sempre salda”.

Proseguendo nell’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni – come riporta Gossip e Tv – Alvin si è espresso senza peli sulla lingua anche in riferimento all’esperienza all’Isola dei Famosi. “Ho vissuto quasi un anno e mezzo in Honduras nella mia vita, cosa che non avrei mai pensato perchè dopo il primo anno non avrei voluto più farla. E’ stata un’esperienza complessa dal punto di vista professionale perché stai dall’altra parte del mondo… Sei in diretta quattro ore alla settimana, spesso manca l’elettricità, l’acqua calda, ci si lava i denti con l’acqua della bottiglia”.

Dunque, stando alle parole di Allvin, sembra proprio che l'esperienza da inviato de L'Isola dei Famosi sia un capitolo chiuso: "Mi ha insegnato moltissimo dal punto di vista professionale e umano, ma ora credo che sia al giusto termine". Il collega di Ilary Blasi ha poi rivelato le ambizioni per il futuro: "Amo i game show, l'intrattenimento leggero che sia educativo; mi piacerebbe condurre un bel quiz".











