Agostino Penna è Gaetano Curreri/ Il supporto di Kledi (Tale e Quale Show)

Agostino Penna dovrà trasformarsi in Gaetano Curreri per la seconda puntata di Tale e Quale Show 2019. Purtroppo su Instagram non è ancora spuntata alcuna anticipazione riguardo a quale canzone gli verrà assegnata, mentre nelle Storie troviamo il concorrente nei camerini, pronto a scegliere il look da indossare per la serata. Il profilo ufficiale di Penna ospita inoltre un volto noto del piccolo schermo: Kledi. L’ex ballerino di punta di Amici ha scelto di supportarlo e chiede al pubblico di fare altrettanto, sottolineando che i due sono legati da una forte amicizia. “Al mondo poco altro come la musica riesce a dare senso di libertà all’anima”, scrive poi Penna sui social. Nello scatto lo troviamo ancora una volta con il suo immancabile pianoforte. Non ci sono dubbi sul fatto che il concorrente potrebbe ottenere ancora una volta una posizione di vantaggio anche dopo l’esibizione di questa sera. Lo stop però è dietro l’angolo: la giuria ha già anticipato di non voler favorire i concorrenti che hanno già una carriera affermata nel mondo della musica.

Agostino Penna, Tale e Quale Show: la prova nei panni di Elton John

Seduto al suo immancabile pianoforte, Agostino Penna ci ha proposto una versione verosimile di Elton John durante il debutto a Tale e Quale Show 2019. L’artista ha interpretato uno dei brani più famosi del grande cantante internazionale, facendoci fare un salto nel passato fino al 1972: Rocket Man. Esecuzione perfetta del brano e anche trucco più che azzeccato: Penna ha conquistato pubblico e giuria, anche per via di quel simil caschetto che Elton John usava portare all’epoca. Le lodi sono state più che meritate e Giorgio Panariello ne ha approfittato anche per fare una delle sue solite battute: “La capigliatura di allora con il corpo di adesso”, ha detto ironizzando sul fisico del concorrente. Nonostante questo, il comico napoletano ha scelto di non inserire Penna sulla sua Top 3, mentre lo troviamo al terzo posto di quella degli altri due giudici. Dopo aver totalizzato il terz’ultimo posto in classifica provvisoria con 41 punti, Penna è salito al secondo nella lista definitiva con un totale di 46 punti e a pari merito con Jessica Morlacchi.

