Agostino Penna è Lucio Dalla/ Video, Panariello: “sorprendente” (Tale e Quale Show)

L’avventura di Agostino Penna a Tale e Quale Show 2019 riparte con l’imitazione di Lucio Dalla questa sera con quella che potremmo definire una delle esibizioni più attese della puntata. Il musicista si calerà infatti nei panni dell’indimenticabile Lucio Dalla, portando in scena uno dei suoi successi più amati di sempre. È ancora riserbo sul tutolo della canzone sulla quale questa sera il concorrente dovrà confrontarsi; ciò che è certo è che Penna non ha alcuna intenzione di allontanarsi dal podio e, dopo aver inanellato una serie di trionfi, uno su tutti il secondo posto della scorsa puntata, è determinato a dare il meglio per conquistare la vittoria. La terza classifica lo ha visto infatti in seconda posizione con 62 punti, per la sua performance nei panni dei Gipsy Kings, dopo il primo posto conquistato sette giorni prima con una magistrale interpretazione di Gaetano Curreri. Come se la caverà questa sera?

Panariello su Agostino Penna: “Adesso per tutti gli altri sarà più difficile”

Esibendosi sulle note dei Gipsy Kings, Agostino Penna ha conquistato pubblico e giuria. Per lui le lodi dei protagonisti del parterre, che hanno apprezzato, oltre all’intonazione, il suo sapersi calare nella parte. “Ci stai sorprendendo settimana dopo settimana”, ha detto Giorgio Panariello dalla sua postazione in giuria. “Adesso per tutti gli altri sarà più difficile, perché la voce era perfetta”. Secondo il noto giurato, Penna non avrebbe rivali, né tra i protagonisti di Tale e Quale Show né tra gli altri imitatori: “l’avevo sentito fare da Crozza molto bene, ma tu – ha svelato Panariello riferendosi al leader dei Gipsy Kings – l’hai fatto altrettanto bene”. Ma, come sempre in questi casi, Giorgio Panariello Non ha potuto fare a meno di trattenere il suo punto di vista ironico e, chiedendo al concorrente di indossare gli occhiali, lo ha paragonato al “Buscetta di Favino”, con un chiaro riferimento al film Il Traditore.

Loretta Goggi: “Con Agostino ho fatto un salto indietro”

Il successo di Agostino Penna a Tale e Quale Show 2019 è stato confermato anche da Loretta Goggi, che ha lodato l’interpretazione del concorrente e il suo riuscire a calarsi in ogni ruolo, nella maniera più naturale possibile. “Ho fatto un salto indietro e con lui ci sono riuscita benissimo – ha spiegato la Goggi – perché lui somiglia tantissimo. Hai un viso – ha aggiunto – che non sembra che posa essere così plasmabile, invece, in realtà sei passato da un personaggio all’altro con una facilità impressionante”. Dello stesso parere, anche Vincenzo Salemme: “conoscendo lui e l’originale non mi aspettavo una somiglianza così precisa, complimenti al trucco. Non hai sudato, sei stato bravissimo la voce mi è sembrata identica e personalmente ho preferito Volare, come intonazione, sei salito perfettamente su volare, su Bambolero (meno, ndr)…”

Agostino Penna, video a Tale e Quale Show 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA