Agustina Gandolfo, moglie Lautaro Martinez: furto nel suo ristorante a Milano/ L’allarme questa mattina

Agustina Gandolfo, il suo “Coraje” preso di mira dai ladri: la ricostruzione del furto

Ultimati i festeggiamenti per la vittoria contro il Milan, è arrivata una brutta notizia questa mattina per Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez. Stando a quanto riporta Dagospia, intorno alle 11 di questa mattina dei malviventi avrebbero fatto irruzione nel ristorante di sua proprietà: “Coraje”, situato a Milano. La moglie del centravanti dell’Inter è stata privata di un’ingente somma di denaro che era presente nella cassa.

Video/ Salernitana Torino (0-3) gol e highlights: Radonjic trascina la compagine di Juric (18 settembre 2023)

Stando alle ricostruzioni riportate dal portale, il furto al ristorante “Coraje” di proprietà di Agustina Gandolfo – moglie di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter – è stato effettuato questa mattina sfruttando un ingresso secondario del locale situato in via Fiori Chiari, nel noto quartiere di Brera. Il primo allarme sarebbe stato lanciato dai dipendenti dell’attività che, appurata la forzatura dell’entrata, hanno immediatamente allertato le forze di polizia.

Diretta/ Verona Bologna (risultato finale 0-0): i gol non arrivano (Serie A, 18 settembre 2023)

Agustina Gandolfo, la gioia per il derby dura poco: derubati 1000 euro dalle casse del suo ristorante

I malviventi che hanno fatto irruzione nel ristorante di Agustina Gandolfo – moglie di Lautaro Martinez – avrebbero portato via dalle casse dell’attività ben 1000 euro in contanti. Come riporta Dagospia, sarebbe stata proprio la consorte del centravanti dell’Inter ad esporre alle forze dell’ordine il quantitativo sparito dal ristorante “Coraje” di cui è appunto proprietaria.

Sempre il portale racconta come siano già stati effettuati i controlli primari per risalire agli autori del furto e soprattutto alla dinamica dell’accaduto. Pare che, osservando dalle telecamere di sorveglianza, siano stati identificati quattro individui ben incappucciati che avrebbero dunque forzato l’entrata secondaria del locale di Agustina Gandolfo – moglie di Lautaro Martinez – puntando direttamente alla cassa del “Coraje”. Sul posto, in via Fiori Chiari nel quartiere di Brera, sarebbero intervenuti anche i poliziotti e la scientifica per fornire tutti gli elementi chiave per un’eventuale indagine.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: reti inviolate al Bentegodi! (oggi 18 settembre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA