Video/ Inter Milan (5-1) gol e highlights: Mkhitaryan trascina i nerazzurri in un derby storico (Serie A)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS INTER MILAN

Video, gol e highlights Inter Milan, gara valevole per la quarta giornata di Serie A andata in scena a San Siro e terminata 5-1 in favore dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Un risultato a dir poco storico, non solo per i quattro gol di scarto che rappresentano una delle più ampie vittorie nella storia del derby di Milano, ma anche perché si tratta della quinta stracittadina vinta in altrettante partite nell’anno solare 2023 con un parziale di 12 gol fatti a 1 per l’Inter. A sbloccare la gara è stato Mkhitaryan al quinto minuto, deviando in rete un tiro-cross di Dimarco. Il raddoppio nerazzurro arriva al 38′ con una perla di Thuram che termina sotto l’incrocio, chiudendo il primo tempo 2-0.

Verso l’ora di gioco Leao dimezza il vantaggio grazie ad un grande assist di Giroud per il portoghese, freddo davanti a Sommer. I rossoneri però tendono ad alzare troppo il baricentro ed ecco che ne approfitta l’Inter, soprattutto con il triplo cambio di Inzaghi: Frattesi per Barella, Carlos Augusto al posto di Dimarco e Arnautovic che rileva Thuram. Dopo cinque minuti Mkhitaryan fa doppietta su assist di Lautaro Martinez dopo una sventagliata ad inizio azione del neo-entrato Frattesi. Al 79′ Theo Hernandez mette giù in area Lautaro Martinez, Sozza assegna il rigore ai nerazzurri e Calhanoglu spiazza Maignan. C’è ancora spazio per il pokerissimo di Frattesi al terzo gol nelle ultime due partite tra la doppietta in Nazionale, giocata sempre a San Siro contro l’Ucraina, e la rete nel derby.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INTER MILAN: IL TABELLINO

INTER-MILAN 5-1

MARCATORI: 5′ e 24′ st Mkhitaryan (I), 38′ Thuram (I), 12′ st Leao (M), 34′ st Calhanoglu su rigore, 48′ st Frattesi

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni (30′ st De Vrij); Dumfries, Barella (19′ st Frattesi), Calhanoglu (35′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (19′ st Carlos Augusto); Lautaro Martinez, Thuram (19′ st Arnautovic). All. Inzaghi

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, (32′ st Florenzi), Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (41′ st Musah), Krunic, Reijnders (32′ st Jovic); Pulisic (11′ st Chukwueze), Giroud (32′ st Okafor), Leao. All. Pioli

ARBITRO: Simone Sozza (sez. Seregno)

AMMONITI: Thiaw, Theo Hernandez (M) e Calhanoglu, Frattesi (I)

