Aida Garifullina torna sul palcoscenico di “Andrea Bocelli 30 – The Celebration”, il concerto-evento per celebrare i 30 anni di carriera del tenore italiano. La soprano russa nata nel 1987 in una famiglia tatara a Kazan, la capitale del Tatarstan nella Federazione Russa, circa 500 miglia a est di Mosca. La madre di Aida, direttrice di un coro, si rese conto subito della predisposizione e del grandissimo talento della figlia per il canto spingendola a seguire la sua passione.

Così a soli 5 anni Aida Garifullina inizia a cantare dal vivo partecipando ad una competizione per bambini trasmessa in TV a Mosca. Poco dopo inizia a studiare canto al Conservatorio di Stato di Kazan e a 13 anni si esibì nella Sala Grande Tchaikovsky di Mosca, la sede più prestigiosa della città, durante il Festival dei bambini dotati del Tatarstan.

Aida Garifullina, chi è e vita privata della soprano russa

L’infanzia di Aida Garifullina è stata segnata dalla musica e dai primi concorsi canori. Proprio la soprano russa ricordando quegli anni ha dichiarato: “è vero che non avevo molto tempo per giocare con le bambole. Andavo a scuola la mattina, poi a lezione di solfeggio, poi andavo da un insegnante di canto, poi a scuola di danza classica e infine a un corso di disegno”. La svolta nella vita di Aida arriva nel 2013 quando vince il primo premio al concorso Operalia di Plácido Domingo, una prestigiosa competizione. Successivamente arriva a Verona alle finali del concorso che supera alla grande.

“Decisi che avrei dovuto essere semplicemente me stessa, non cercare di cantare più forte di tutti gli altri, ma entrare nei personaggi, penetrare l’opera, essere davvero Giulietta” – ha raccontato la soprano che ha lavorato con mostri sacri della musica mondiale: da José Carreras, Plácido Domingo fino a Dmitry Hvorostovsky. Non solo, da segnalare anche il duetto con Robbie Williams sulle note di “Angels”. Per quanto concerne la vita privata e sentimentale, la soprano russa ha frequentato per diversi anni il tennista Marat Safin. E’ anche mamma di una figlia di nome Olivia, nata nel 2016.