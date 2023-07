Aida Nizar lancia un appello a Pier Silvio Berlusconi ma lo chiama come il padre/ La gaffe dell’ex gieffina

Aida Nizar commette una gaffe con un appello a Pier Silvio: cosa è successo

Aida Nizar si è fatta conoscere per essere stata protagonista di incredibili liti televisive con Elettra Lamborghini, Giorgia Meloni e altri personaggi. Inoltre, il ciclone spagnolo ha anche partecipato a diversi programmi quali: Gran Hermano Vip, Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso.

Nelle ultime ore, l’ex gieffina ha lanciato un appello a Pier Silvio Berlusconi per tornare in Mediaset ma ha commesso un’incredibile gaffe: lo ha chiamato solo “Silvio”, come il padre. I fan le hanno fatto notare subito l’errore: “Ascolta questo è per te carissimo Silvio Berlusconi! Penso a quello che è stato, pensa a quella che sono stata io a Mediaset Italia. Tutto perfetto, niente di sbagliato, i sogni dei telespettatori sono stati realizzati. Perché il pubblico ha bisogno di me. Ascolta bene Silvio. Ma tu non hai difetti, sei un uomo bravo e così carismatico. Quindi penso che devi veramente ascoltare questa dona spumeggiante e solare che ha fatto adorare la vita di tutti!“.

Aida Nizar: “Sono pronta a tornare in Mediaset”

Continua l’appello dell’ex gieffina all’amministratore delegato di Mediaset per tornare all’emittente: “Non smettere mai di cercarmi, sono pronta per ritornare alla grande da voi in Italia. E quando verrai a trovarmi sarò pronta per Mediaset Italia. Perché io ti voglio un mondo di bene e l’Italia ha bisogno di me. Anche la Meloni mi adora. ”

E ancora: “Cara meloni, prometto di non buttarmi più nella fontana di Trevi. Oppure se vuoi lo faremo insieme. Dai Silvio questa donna ti aspetta! Perché l’Italia chiama il mio nome certamente. Tu Silvio sai che sono una donna nata per il palinsesto televisivo italiano. Ed è proprio così lo sai, a presto Silvio. Questa grande donna è pronta per bucare nuovamente lo schermo della televisione“.

