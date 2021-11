Ainett Stephens: “Con Mario Balotelli sana amicizia”/ “No flirt, siamo come fratelli”

Durante un’intervista a Casa Chi, Ainett Stephens, dopo aver parlato della sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 e del rapporto con gli altri inquilini, soprattutto di Soleil Sorge, con la quale ha vissuto alcuni momenti difficili, ha descritto anche il suo legame con Mario Balotelli, l’ex di Raffaella Fico, anche lei concorrente all’interno della Casa del GF Vip 2021.

Ainett ha scatenato la curiosità del web dopo aver ricevuto un commento da parte di Enock Barwuah relativo all’outfit sfoggiato durante l’ultima diretta del programma: il ragazzo ha commentato con l’immagine di quattro fuochi accesi. Ainett ha descritto il rapporto con Enock e Mario Balotelli come una “sana amicizia”.

Ainett Stephens ha solo una sana amicizia con i fratelli Balotelli

Ainett Stephens ha quindi approfondito la tematica del suo rapporto con i due fratelli Balotelli: “Quando sono stata dentro la Casa l’ultima settimana mi hanno sostenuta tantissimo, scrivendo su tutti i loro social ‘votate mia sorella’. Abbiamo una sintonia come se fossimo fratelli, ma non c’è nient’altro. Siamo dei cioccolatini che vanno d’accordo”, ha spiegato la donna con il sorriso dipinto sul volto.

Con queste parole Ainett ha cercato di spiegare a tutti il suo rapporto con il calciatore e prevenire i rumors su una possibile relazione tra i due: “Chissà se tra non molto ci vedrete insieme ballare nelle discoteche di Milano”. Il supporto di Balotelli non è mancato all’interno della Casa ad Ainett Stephens, mentre a Raffaella Fico sì: durante la diretta il conduttore ha voluto mostrare ad Ainett il post del calciatore a suo favore e a discapito di Raffaella, che ha commentato, scherzando, di non aver ricevuto il sostegno di Supermario perché così sarebbe potuta ritornare presto dalla loro figlia.

