Mario Balotelli dolce messaggio per Raffaella Fico/ “Ti auguro il meglio per il tuo nuovo l’amore”

Mario Balotelli ha chiamato Alfonso Signorini per inviare un messaggio alla ex Raffaella Fico concorrente al Grande Fratello Vip 2021. A comunicarlo a sorpresa è proprio il padrone di casa del reality show che, poco prima della nomination della showgirl, le comunica le parole dette dall’ex compagno: “mi ha chiamato direttamente dalla Turchia e mi ha detto di riferirti che sta seguendo il tuo percorso, che stai facendo molto bene ed è contento per te. Anzi ti augura anche il meglio per questo tuo nuovo amore”. Le parole di Balo sono accolte con un grande sorriso da parte della Fico che oggi vive un rapporto sereno con il padre della piccola Pia.

Raffaella Fico/ “Mia figlia Pia? Ancora si stupisce se mi chiedono una foto…”

Del resto proprio qualche settimana fa la Fico si era raccontata all’interno della casa parlando della travagliata storia d’amore con il campione. “La relazione con Balotelli era troppo affollata. L’ho perdonato” aveva confessato la ex gieffina precisando – “Mario è stato un amore totalizzante, è un ragazzo molto profondo che nel corso della sua vita ha avuto delle problematiche facendolo apparire per quello che non è. Avevo 21 anni quando l’ho conosciuto, non è stato subito un colpo di fulmine, Mario mi ha tanto corteggiata, al primo appuntamento mi ha regalato delle rose rosse”.

Raffaella Fico e il fidanzato Piero Neri/ Biagio D'Anelli "Qualcosa non quadra"

Raffaella Fico: “Balotelli? Eravamo giovani e abbiamo fatto tanti sbagli entrambi”

Un amore con la A maiuscola quello vissuto da Raffaella Fico verso Mario Balotelli che ha descritto come l’uomo della sua vita. La showgirl ha raccontato anche di quando con la piccola Pia si è recata a Londra per farle vedere il padre senza riuscirci. “Andai a casa sua, lui era con gli amici, il fratello e la mamma. Non mi aprì e chiamò la polizia. Andai via con la polizia e la mia bambina. Ero distrutta” – ha raccontato la Fico che oggi ha perdonato Balotelli anche per il bene della figlia Pia. “Eravamo giovani e abbiamo fatto tanti sbagli entrambi. L’ho perdonato e ora i rapporti sono sereni e distesi. Dopo un po’ di anni ci siamo parlati e ci siamo chiariti e mi ha chiesto scusa. Oggi, probabilmente, le cose non sarebbero andate in quel modo. Voglio bene a Mario come un fratello” – ha detto la concorrente.

PIERO NERI FIDANZATO RAFFAELLA FICO/ "Proposta Matrimonio? Chi non vorrebbe sposarla"

Le sue parole non sono certe passate inosservate a Balotelli che, dalla Turchia dove si trova per giocare nella SuperLig nella squadra Adana Dermispor, ha replicato: “pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che palle!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA