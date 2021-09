Ainett Stephens l’ex Gatta nera al Grande Fratello Vip/ “Da tempo faccio solo la mamma..”

Chi è Ainett Stephens l’ex“Gatta nera” nel programma “Mercante in fiera”?

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 ritroveremo anche Ainett Stephens. Modella, showgirl e ballerina 39enne, in tanti la ricorderanno per il suo ruolo di “Gatta nera” nel programma “Mercante in fiera”. Adesso però per lei è arrivato il momento di rimettersi in gioco, come ha recentemente dichiarato tra le pagine del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni. Sono tanti i lati di sé che Ainett ha tutte le intenzioni di far emergere nel corso di questa inedita esperienza. “Cercherò di essere simpatica, di socializzare, di proporre ma di non essere imperativa”, si è ripromessa alla vigilia del suo ingresso.

Oggi la Stephens è separata ed ha un figlio con il quale vivere in Spagna, a Marbella. Separarsi da lui in vista della sua esperienza al GF Vip 6 è stato tutt’altro che semplice. Tuttavia, nonostante la grande mancanza, Ainett ha deciso di dedicare del tempo a se stessa ed in vista della sua partecipazione al reality ha svelato ciò che si aspetta: “Da tempo faccio solo la mamma e spero che accadano cose belle, di potermi mettere in gioco”, ha ammesso. Sarà così anche in amore?

Ainett Stephens al Grande Fratello Vip punta alla finale!

L’ex Gatta nera Ainett Stephens entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip avendo bene in mente una sola persona: suo figlio. Non è un caso se nel corso del breve video di presentazione postato sui canali social del reality di Canale 5 ha spiegato qual è la sua massima aspirazione: “Vedere mio figlio crescere, svilupparsi come uomo, usando al massimo le sue capacità”.

Ainett ha svelato di non riuscire a nascondere l’antipatia verso una persona, e questo potrebbe provocare qualche piccola scintilla nella spiatissima ma soprattutto affollatissima dimora di Cinecittà. Tuttavia sa perfettamente cosa vuole nella vita, o almeno rispetto a questa esperienza sa di poter arrivare fino in fondo: “A occhio e croce credo che arriverò in finale perché ho tutte le carte in regola: sono solare, simpatica, svampita. Insomma, il giusto mix!”. Su un’isola deserta vorrebbe portarci il suo uomo ideale ma in realtà sembrerebbe single seppur innamorato “follemente” della vita e di suo figlio. Dando uno sguardo veloce tra gli inquilini della Casa, infatti, Ainett ha già visto qualche bel ragazzo sul quale poter puntare gli artigli.

