Aka 7even e Arisa, cover “Cambiare”/ Ricordo all’Ariston di Alex Baroni (Sanremo 2022)

AKA7EVEN E ARISA, COVER “CAMBIARE”: IL BRANO DI ALEX BARONI

Aka7even è uno dei concorrenti di Sanremo 2022 e in occasione della serata cover si esibirà sulle note di “Cambiare” insieme ad Arisa. Il brano è tra i più celebri sul tema dell’amore: Alex Baroni lo presentò proprio sul palco dell’Ariston, nella sezione Nuove Proposte, nel 1997. La scelta da parte del neo uscito da Amici è certamente ostica, data la difficoltà vocale. Al suo fianco, tuttavia, il giovane cantante avrà la sua giudice.

Non sarà semplice convincere il pubblico con una canzone che ha scritto la storia della musica italiana, ma Aka7even ha voluto affrontare questa sfida. “È un brano a cui tengo moltissimo e con cui sono cresciuto. In generale, tutte le canzoni di Alex Baroni hanno fatto sì che scoprissi la mia passione per il canto e questa in particolare è stata una delle prime che io abbia mai cantato”, ha detto. Luca Marzano, questo il suo nome all’anagrafe, per il duetto ha voluto affidarsi ad Arisa, che conosce bene. “Una persona che ammiro tantissimo come artista e come persona”, ha aggiunto.

AKA7EVEN AL FESTIVAL DI SANREMO 2022

La carriera di Aka7even, che canterà a Sanremo 2022 la cover di “Cambiare” insieme ad Arisa, è appena iniziata. Il cantante ha infatti soltanto 21 anni ed è diventato famoso grazie alla sua esperienza nell’undicesima edizione di Amici, dove si è qualificato al terzo posto, dietro a Sangiovanni, che ritroverà anche sul palco dell’Ariston. In passato il napoletano Luca Marzano aveva tentato anche la strada di X Factor, ma non era stata rosea: venne eliminato durante la fase dei bootcamp.

Per l’artista è ovviamente dunque la prima volta al Festival e non vede l’ora di dare il meglio di sé, confrontandosi con tanti grandi nomi della musica italiana. Non sarà semplice, ma dalla sua parte avrà un pubblico giovanile, pronto a fare il tifo per lui. Aka7even gareggia con “Perfetta così”, una dedica d’amore che invita ad accettarsi per quello che si è. Il cantante nelle scorse settimane ha temuto il peggio, dato che era risultato positivo al Covid-19. Per fortuna, tuttavia, è guarito in tempo per salire sul palco della kermesse ligure.

AKA7EVEN E ARISA AL FESTIVAL DI SANREMO 2022: GRADITO RITORNO PER LA CANTANTE

Ad accompagnare Aka7even nella serata cover di Sanremo 2022, per cantare “Cambiare”, sarà Arisa. I due si sono conosciuti durante l’esperienza ad Amici, in cui uno era concorrente e l’altra giudice. Il cantante ha deciso di affidarsi ad una figura esperta per il duetto. Rosalba Pippa, questo il suo nome all’anagrafe, infatti, ha calcato in diverse occasioni il palco dell’Ariston.

Per la prima volta nel 2009, quando vinse nella sezione Nuove Proposte con “Sincerità”, brano che le ha aperto le porte del successo. Tra i Big, invece, è apparsa in ben sei occasioni: nel 2010 con “Malamorenò”; nel 2012 con “La notte”, con cui arrivò al secondo posto; nel 2014 con “Controvento”, che vinse; nel 2016 con “Guardando il cielo”; nel 2019 con “Mi sento bene”; nel 2021 con “Potevi fare di più”. Nel 2015, invece, ha vestito il ruolo di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti.

