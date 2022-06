Aka7even/ Canta Michele Merlo, ecco la scaletta dello show a Roma

Aka7even e la scelta di cantare Michele Merlo

Aka7even durante l’esibizione all’Atlantico di Roma ha deciso di cantare Michele Merlo, a Roma infatti è partito il suo primo tour nazionale. A causa delle restrizioni legate al Covid19, migliaia di fan stavano aspettando questo momento, infatti l’ex concorrente di Amici 20 ha dovuto modificare le date del tour. Prossimamente ci saranno due concerti a Napoli, mentre subito dopo ci sarà un altro show a Milano, il rapper girerà l’Italia per incontrare tutti i suoi fan.

Andreas Muller e Veronica Peparini in crisi?/ La verità che non lascia dubbi

All Music Italia ha confermato la scaletta ufficiale del primo show di Aka7even, in molti sono rimasti sorpresi dopo aver letto la scaletta completa. Aka7even ha deciso di cantare una cover di Michele Merlo, il quale è morto lo scorso anno, infatti Luca in arte Aka7even ha sempre ricordato “Mike Bird”. Con questo gesto ha deciso di rendere omaggio al cantante e suo amico, a partire da Roma il cantante si esibirà con la cover di “Tutto per me”. In molti non vedono l’ora di assistere al primo tour di Aka7even, proprio per riuscire a vivere un’esperienza incredibile dopo questi mesi di silenzio.

Aka7even debutta da ballerino sul palco/ La svolta al tour con Andreas Muller e LDA

Aka7even omaggia Michele Merlo nella sua scaletta

Aka7even si è esibito con la seguente scaletta: Yellow, Perfetta così, Mille parole, Come la prima volta, Fuori, Cambiare (Alex Baroni), Black, 6 PM, When I was your Man (Bruno Mars), Torre Eiffel, Strike, Rolly Stone, Eazy, Blue, Tutto per me in onore di Michele Merlo, Luna, Mi Manchi, LocaBIS, Goodbye e Loca. Per Aka7even è stato un anno intenso, ha partecipato per la prima volta a Sanremo, per poi vincere il premio come Best Italian Act agli MTV EMAs e ricevere una nomination come cantante preferito ai Nickelodeon Kid’s Choice Awards 2022.

Amici, Michele Merlo vive con la musica/ Esce il singolo postumo Farfalle

Il summer tour di Aka7even è cominciato il 3 Giugno a Roma per poi finire il 23 Agosto con la tappa a Porto Cervo, ci sarà anche la data a Napoli il 5 Giugno, la quale ha fatto il tutto esaurito. Tra gli ospiti ci saranno Briga, Lele Blade e LDA, mentre Matteo Romano si unirà al Fabrique con l’opening di Crytical. Tra i brani presentati da Aka7even c’è stato l’ultimo uscito “Coma la prima volta”, il singolo fa tornare tutti nel passato per riprendere la vita con più leggerezza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA