Aka7even, chi è la nuova fidanzata?/ “Si, ma preferisco far parlare la musica”

Aka7even, cantante dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è stato uno degli indiscussi protagonisti dell’ultima stagione per il suo carattere, ma anche per la sua musica. Con “Loca” ha scalato le classifiche streaming e radiofonico vincendo anche il disco d’oro per le vendite. Non solo, il cantante ha attirato l’attenzione anche per la storia d’amore con Martina Miliddi, la ballerina conosciuta proprio sui banchi di scuola del talent show di successo di Maria De Filippi.

Un amore nato all’interno della scuola, ma terminato poco dopo proprio dinanzi alle telecamere. Una breve storia che ha segnato il giovane cantante napoletano che ha dedicato a Martina il brano “Mi manchi”, tra le sue canzoni più apprezzate. Recentemente il cantante su Instagram ha risposto alle domande dei fan e in particolare una ha incuriosito i fan. Alla domanda “ti piace qualcuno”, il cantante non si è tirato indietro anzi ha risposto: “sì, ma preferisco far parlare la musica e tenere la mia vita privata fuori dai social”.

Aka7even ha una nuova ragazza, ma il giovane cantante di Loca non ha alcuna intenzione di rivelare di chi si tratta. Dopo la storia con Martina di Amici, finita in pasto ai mass media e ai social, il cantante vuole giustamente difendere la sua vita privata e sentimentale in modo da non renderla di dominio pubblico. Intanto proprio pochissimi giorni fa si vociferava di un possibile flirt tra il cantante e la ballerina Rosa Di Grazia, sempre della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Un flirt che il cantante di Loca ha prontamente smentito dicendo: “raga sono Aka, io e lei ci vogliamo un bene dell’anima, non fatevi film mentali come sempre”.

