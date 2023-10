Aka7even choc: “Ho ancora tanta paura…”/ L’ex Amici é in preda al panico: c’entra il terremoto a Napoli

Amici 20, Aka7even rompe il silenzio social sul terremoto a Napoli

Prosegue ormai da settimane lo sciame sismico nei Campi Flegrei a Napoli, con la seconda scossa più intensa negli ultimi 40 anni nell’area, e l’ex Amici 20 Aka7even si lascia andare ad uno sfogo social.

Fa rumore nel web, non a caso, la confidenza online che il cantautore campano ed ex concorrente ad Amici 20, Aka7even, rilascia nella notte del 2 ottobre 2023, segnata dalla scia di scosse fino a quella più intensa, la seconda più forte dopo quella di magnitudo 4.2 del 27 settembre 2023, negli ultimi 40 anni di storia dei Campi Flegrei, l’area supervulcano nel golfo di Pozzuoli. La nuova scossa, con epicentro a Pozzuoli, nella zona Pisciarelli e di magnitudo 4.0 nella città di Napoli, ha sconvolto i cittadini campani facendosi avvertire distintamente nella zona flegrea e non solo, nel capoluogo campano, con un boato avvertito al suono della sirena d’allarme nell’area puteolana e flegrea e le folle di persone riversatesi in strada in preda al panico e i calcinacci degli edifici crollati. Il tutto, tra i danni stimati dalla Protezione civile.

Una situazione che desta preoccupazione nei cittadini residenti a Napoli, come emerge tra i messaggi social più virali e aggreganti del momento nel web, tra cui lo sfogo tra le Instagram stories avuto dall’ex Amici 20, Aka7even.

Il messaggio dell’ex concorrente di Amici 20

Nel cuore della notte napoletana segnata dal terrore al cardiopalmo, il cantautore si é così detto in preda allo choc. “Un altro terremoto a Napoli, stavolta l’ho sentito forte e chiaro: ho ancora paura, ma spero stiate tutti bene”, é il messaggio rilasciato dal cantautore di Amici 20, Aka7even, più rappresentativo nel web delle ore segnate dal terrore made in Napoli.

Le continue scosse flegree che si susseguono da mesi rappresentano nell’insieme un evento che “si inquadra nella dinamica” del bradisismo, aveva detto il 27 settembre l’esperto dall’Ingv, Di Vito. Si tratta di un fenomeno legato al vulcanismo dei Campi Flegrei, dei cui quaranta vulcani rinomata nel settore turistico é la Solfatara : abbassa o innalza il livello del suolo, con conseguenti terremoti. In questo caso lo sta innalzando. Anche la nuova scossa del 2 ottobre s’inserisce in questa dinamica. Il tempio di Serapide a Pozzuoli in alcuni anni , a causa del bradisismo, era sceso sotto il livello del mare e ora é completamente riemerso. Il terremoto del 27 settembre, avvenuto intorno alle 3 di mattina, è stato di magnitudo 4,2: “È stato il maggiore degli ultimi 40 anni ed è parte di uno sciame sismico iniziato il 26”, aveva spiegato all’Ansa Antonio Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il sisma del 2 ottobre, poi, ha dato il via a un nuovo sciame, seguito da terremoti di intensità molto inferiore.

