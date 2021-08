Aka7even copia Sangiovanni? Lui sbotta “Caz*ate”/ L’ex Amici “Non riesco a capire…”

Aka7even e Sangiovanni sono stati tra gli allievi più amati dell’edizione di Amici vinta da Giulia Stabile. I due giovani cantautori, conclusa l’avventura nella scuola di Maria De Filippi, hanno cominciato a scalare le classifiche con la loro musica. Entrambi stanno ottenendo un successo che nessuno dei due si aspettava, ma a rovinare il momento magico di aka7even e Sangiovanni, sarebbe la guerra tra i fans che si sarebbe scatenate nelle scorse ore e che ha spinto aka7even ad intervenire per mettere fine alla spiacevole situazione. Aka7even, infatti, è stato accusato di copiare Sangiovanni e, nonostante i mille impegni, ha deciso di prendere una posizione intervendo su Instagram. “Che bello alzarmi la mattina e leggere ste ca**ate. Il fatto è che io non riesco a capire il perché vi siate impuntati con questa guerra tra fandom, tra la mia e quella di Sangio. Vi giuro è una cosa orribile, perché non ha proprio un senso compiuto, dal momento in cui io e Sangio siamo amicissimi”, ha spiegato Luca.

Alessandro Cavallo: "Si è avverato il sogno"/ Dopo Amici, compagnia internazionale...

Aka7even: “Io e Sangiovanni siamo amici. Basta alla guerra tra fandom”

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi, tra Aka7even e Sangiovanni c’è sempre stata una sana rivalità. Entrambi si sono impegnati molto per riuscire a realizzare il proprio sogno musicale instaurando una splendida amicizia che dura ancora come ha ribadito Aka7even. “Ci scriviamo spesso, facciamo battute, ci supportiamo. Quindi non riesco a capire il perché. Sapete benissimo che io non sono nemmeno il tipo di persona che va lì a controllare gli insulti, la mia vita non gira intorno agli insulti e alle cose negative, però dopo che vedo queste cose e vedo che su Twitter fanno la guerra tra fandom, direi basta”, ha detto Luca. Poi un appello ai fan: “Mettiamo un punto a questa storia, perché davvero è insensata. Fate l’amore non la guerra”.

Amici 21: Alberto Urso sostituisce Anna Pettinelli?/ Anticipazioni: novità importanti

Aka7even replica a chi lo accusa di copiare Sangiovanni. pic.twitter.com/zcZGnUwzKS — disagiotv (@disagio_tv) August 2, 2021

LEGGI ANCHE:

Rudy Zerbi/ “Amici? Aspetto di essere riconfermato. Intanto mi godo i figli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA