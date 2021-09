Aka7even/ La dedica straziante a Michele Merlo che lacera il cuore

Aka7even è uno dei personaggi più attesi di Amici di Maria De Filippi. L’ex allievo della scuola ha dimostrato durante la stagione estiva di aver meritato tutta la sua popolarità e l’incremento della sua fama. Si tratta di un ragazzo con la testa sulle spalle che ha sormontato le classifiche raggiungendo ben 4 dischi di platino! Luca Marzano, nome di battesimo dell’artista, non è solamente un cantante al quale interessa solo notorietà: ha dimostrato di essere un normalissimo ragazzo con le sue esigenze e un cuore d’oro.

Aka7even ha dedicato il suo 4° disco di platino a un cantante per lui molto speciale che è venuto a mancare all’improvviso qualche mese: Mike Bird. Luca sul social azzurro scrive “3 mesi fa Michele ci ha lasciato. Era destino che questi dischi oggi fossero tutti per lui”. Il cantante, quindi, si rivela un semplice ragazzo che è a conoscenza dei bisogni e dei suoi momenti di stop. Infatti, recentemente, è stato sincero ammettendo di sentire la necessità di un momento di pausa. Su instagram un fan gli ha posto una domanda riguardante il riposo dopo questo periodo di caos pieno di emozioni, Aka ha voluto ammettere che: “Presto inizia il mio riposo! L’adrenalina c’è. La voglia di vedervi e cantare insieme anche, ma il corpo ne risente”.

Aka7even, un nuovo album in arrivo?

Aka7even approfitterà del suo riposo per scrivere il futuro album. È un ragazzo che non ha paura di esternare le proprie emozioni ha postato su Instagram delle foto del suo tour con annessa didascalia sotto: “Stanchezza, stress, ma tanto amore, felicità e gratitudine è ciò che mi porto a casa da questi giorni incredibili”. Luca è entusiasta di ciò che gli sta capitando, e non vede l’ora di condividere altro lavoro con tutto il suo pubblico: “Sto lavorando no stop per costruire insieme il nostro sogno, perché il vero inizio è ora!”.

Successivamente il giovane artista, qualche giorno dopo in data 16/09/2021 rilascia una storia su instagram dove trasmette la nostalgia che avrà del suo tour estivo a tutti i suoi fan: “È finito il tour estivo. Lascio questo tour con un sorriso enorme, ma anche con uno stato d’animo intrecciato da emozioni di ogni tipo, dalle bad alle good vibes. Ho chiuso questo capitolo facendo la cosa che più amo fare: sognare.”



