Aka7even, Loca/ “Amici? A me non interessava la vittoria, sono il vincitore morale”

Aka7even è tra gli ospiti della nuova puntata di Battiti Live 2021, la kermesse canora dell’estate italiana condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Il cantante di Loca è uno degli indiscussi protagonista con la sua hit che proprio recentemente è stata certificata disco di platino per le vendite.

Un grandissimo traguardo per il giovanissimo cantante che, intervistato da SuperGuida Tv, ha dichiarato: “Loca disco di platino è l’obiettivo che mi sono posto quando l’ho scritta (sognando ovviamente). Infatti, non mi sarei mai aspettato tutto questo successo. È una soddisfazione per il mio team, per la mia famiglia e soprattutto per chi mi segue. Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato questa opportunità oggi”. Impossibile non parlare dell’esperienza ad Amici di Maria De Filippi di cui si considera il vincitore morale: “uscito dalla casa ho capito di esserlo stato. A me non interessava la vittoria, soprattutto nel periodo finale, volevo solo scatenare il pubblico e fare della buona musica portando me stesso al 100% sul palco”.

Una cosa è certa: l’avventura di Amici ha cambiato in meglio la sua vita: “dopo questa esperienza la mia vita è cambiata notevolmente. Mi sento molto più sicuro di me stesso e consapevole di ciò che faccio e di ciò che sono”. Il cantante ha poi parlato anche di Maria De Filippi: “è stata una sorta di mamma anche lei insieme alla Pettinelli. Quando ero giù di morale spesso salivo su per sfogarmi con lei. La sua parola mette di buon umore”.

Aka7even dopo il successo di Amici e “Loca” ha parlato anche della sua esperienza nel talent show “X Factor” dove è stato eliminato da Fedez. “Non ho mai provato risentimento per l’eliminazione di Fedez. Spesso mi trovavo a parlare con mio padre di quel periodo lì, perché lui avrebbe tanto voluto che io entrassi ad X-Factor, ma io ero contento di essere uscito ai Bootcamp, perché ero ancora acerbo, e sono sicuro che se avessi proseguito il percorso a 16 anni, mi sarei bruciato dopo poco” – ha detto il giovane cantante che oggi non nasconde di sognare una collaborazione con il marito di Chiara Ferragni.

“Ho sempre ammirato Fedez e non sopporto il fatto che lo attacchino continuamente. Artisticamente ha uno storico enorme, scrive da Dio, e le sue hit sono garantite, tralasciando che come persona è fantastica. Lavorerei molto volentieri con lui” – ha precisato il giovanissimo cantante consapevole che in futuro dovrà lottare per mantenere tutto ciò. “La prossima sfida sarà mantenere tutto questo. Lavoro, costanza, e dedizione sono gli ingredienti per crescere ogni giorno e portare nuova musica” – ha concluso il cantante di Amici.



