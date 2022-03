Aka7even, ospite al terzo serale Amici 21?/ “Oggi si registra”

Amici 21, Aka7even tra le anticipazioni tv del terzo serale: parla la popstar di Perfetta così

Nell’attesa per il terzo serale di Amici 21, la cui messa in onda è prevista per la prima serata del 2 aprile 2022, su Canale 5, reduce da Sanremo 2022 Aka7even rilascia un messaggio sibillino su Twitter. Si tratta di un cinguettio che, sulla scia delle anticipazioni tv del nuovo appuntamento serale del talent in arrivo, ora fa rumore in rete, perché sembra preannunciare il cantante partenopeo tra gli ospiti del terzo serale di Amici 21.

“Oggi si registra”, è il cinguettio senza hashtag che Luca Marzano in arte Aka7even rilascia in queste ore e condivide con gli internauti. Che il messaggio sia lo spoiler di una sua ospitata tv al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi appare più che probabile. E, intant,o non si fanno attendere i commenti a margine di quello che si preannuncia essere il primo spoiler dell’atteso appuntamento serale del talent, tra cui emerge la proposta di collaborazione musicale con i ballerini ex Amici 21, Mattia Zenzola e Christian Stefanelli: “Luca, ma che ne dici di fare una canzone estiva con i ballerini e ci metti Christian e Mattia? “.

Che la popstar del tormentone dell’estate 2021, Loca, possa prendere in considerazione l’idea di unire le forze con i talenti di Amici 21?

Aka7even e la rivalità con LDA extra-Amici: c’entra Justin Bieber

In occasione della sua “preannunciata ospitata tv” al terzo serale di Amici 21, intanto, Aka7even potrebbe incontrare vis à vis LDA, il talento record di stream del talent in corso, con il quale ha in comune una musa ispiratrice: Justin Bieber. LDA al secolo Luca D’Alessio non ha mai fatto mistero di ispirarsi alla popstar canadese, tant’è vero che ha realizzato una cover sulle note di Changes di Justin Bieber per lo speciale tv natalizio di Amici 21. E Aka7eveen al secolo Luca Marzano -in una recente intervista- ha lasciato intendere di aspirare al titolo di “Justin Bieber italiano”, tanto quanto LDA. Insomma, si accende la competizione tra l’Amici 21 e l’Amici 20. Chi diventerà il Justin Bieber italiano?

