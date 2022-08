Aka7even sta male, date tour annullate/ Come sta? “Afono, nodulo su corde vocali”

Aka7even annuncia di aver annullato il tour

Aka7even, al secolo Luca Marzano, è stato uno degli ex allievi di Amici 20 tra i più amati. Grande talento musicale, il giovane è salito sul palco dell’ultima edizione del Festival di Sanremo ed è stato poi protagonista di un incredibile tour estivo durante il quale ha di fatto confermato il successo ad oggi collezionato. Adesso però Aka è costretto a fermarsi a causa di alcuni problemi di salute. Nel dettaglio, due date del suo tour sono state annullate. A spiegarne le ragioni è stato lo stesso Luca attraverso una serie di Instagram Stories.

Nelle passate ore Aka7even ha voluto mettere al corrente i propri follower del motivo per il quale le date di Militello e Rocca di Caprileone siano state annullate: “Grazie per i vostri messaggi, il nostro tour estivo è stato qualcosa di incredibile, ogni data sold out e ovunque in tantissimi, però ogni tanto quando si pretende troppo da se stessi ne si paga le conseguenze”, ha esordito. Con queste parole Aka7even ha introdotto il delicato argomento relativo ai sopraggiunti problemi di salute.

Aka7even si ferma per motivi di salute: come sta?

Aka7even ha spiegato di aver iniziato a stare male dopo il concerto che ha tenuto a Santa Marinella: “Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono, in più in seguito a un controllo hanno trovato un nodulo sulle corde vocali”, ha svelato. A quel punto l’alternativa sarebbe stata quella di fare le due date del tour in programma in playback, “ma come sapete i live sono per me la cosa più importante e non accetterei mai per rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così”, ha aggiunto.

In una successiva Story, Aka7even ha poi svelato di non poter parlare e di dover restare in silenzio per un po’ di tempo. Tuttavia ha voluto mandare il suo speciale ringraziamento a tutti coloro che gli sono stati vicino dimostrandogli il loro affetto. “Prometto di recuperare al più presto possibile”, ha aggiunto. “Ora sono a riposo, cercando di tenere la voce quanto più riposata possibile”, ha chiosato.

