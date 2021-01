Aka7Seven piange per Martina ad Amici 2021/ Lei chiude? “Dovremmo allontanarci…”

Dramma d’amore nella scuola di Amici 2021. Il cantante Aka7Seven è totalmente in crisi e sempre più geloso di Martina. Tra il cantante e la ballerina, il feeling è nato sin dai primi giorni di convivenza nella scuola e ha portato i due allievi ad iniziare una storia d’amore. Il sentimento che ha unito Aka7Seven e Martina è stato travolgente, ma ora, la gelosia che il cantante prova nei confronti di Martina ha portato quest’ultima a fare un passo indietro. Di fronte alla vicinanza di Martina ad Alessandro e Raffaele, Luca, questo il vero nome di Aka7Seven, si è sfogato così:

“È successa una cosa che per me è grave. Mentre cammino arrivo nel salotto e vedo che è addormentata vicino a Raffaele. Per me significa essere messo al livello di un altro. […] Nemmeno con me dorme così. Ci sono rimasto malissimo. Adesso lei è inc***ata, non mi ha dato nemmeno la buonanotte”.

AKA7SEVEN E MARTINA SI LASCIANO AD AMICI 2021?

Durante il daytime di Amici 2021 del 28 gennaio, Aka7Seven si è lasciato andare alle lacrime ammettendo di non sopportare più alcuni atteggiamenti di Martina che, nei suoi confronti, sarebbe troppo fredda: “Me ne devo andare a casa, basta. Mi sono rotto il c**zo. Non mi dice più niente, non le vado più vicino. Non è normale che vedo gli altri andarle vicino e lei parla e quando ci vado io non mi dice un c**zo. Ora ci è andato Raffaele e con lui sta parlando. Mi girano le p**le. Basta”. Nonostante i compagni abbiano provato a consolarlo, Aka7Seven non è riuscito a calmarsi e ha chiesto un chiarimento a Martina. “Credo che dovremmo allontanarci per capire se ci manchiamo. Devremmo correre di meno”, ha detto la ballerina. “Non ho bisogno di allontanarmi per capire che mi manchi“, ha chiuso il cantante.

