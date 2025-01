Al Bano non ha proseguito la sua avventura su Canale5, e più precisamente a Io Canto Senior, dopo aver fatto Io Canto Family e Io Canto Generation e questo gli dispiace da morire. Come ha confessato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv: “Mi è costato molto dire di no a Gerry Scotti”. Ma perché ha dovuto rinunciare a un programma così importante? Semplice: perché nella sua testa c’era l’idea di partecipare al Festival di Sanremo 2025: “Le cose poi sono andate storte”.

Sanremo 2025, che sarà condotto da Carlo Conti, non vedrà la partecipazione di un pezzo da novanta come Al Bano. Sperava talmente tanto di riuscire a parteciparvi che ha anche rifiutato di essere presente alla nuova edizione di Io Canto Senior con la conduzione di Gerry Scotti. La produzione non se l’è presa di certo perché capiva che le esigenze del cantante erano diverse e puntavano decisamente più in alto. Poi la doccia fredda: Carlo Conti non l’ha annunciato tra i big del Festival di Sanremo. Da lì in poi è scoppiata una polemica che è durata svariati giorni.

Al Bano: “Guarderò il Festival di Sanremo se sarò libero”

Sanremo è un evento come non ce ne sono più. Per una settimana l’Italia si ferma e non fa altro che parlare di ciò che succede sul palco dell’Ariston. I cantanti presentano per la prima volta i loro brani e la gara si accende come non mai. Il celebre cantante non ci sarà, quest’anno, e in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv rivela: “Lo guarderò se sarò libero e lo farò con piacere”. Per lui il Festival è una sorta di Natale pagano in grado di radunare quante più famiglie possibili.

Se da una parte Al Bano Carrisi – che non sta affatto male – ha dovuto rinunciare a Io Canto Senior, dall’altra ha potuto stupire tutti nel programma Dalla strada al palco con la conduzione di Nek e Bianca Guaccero (con il primo c’è una grande chimica per via del fatto che sono entrambi contadini). Il cantante di Cellino San Marco si è divertito molto a camuffarsi da artista di strada e mentre camminava per le strade della città di Lecce nessuno lo ha riconosciuto. Come racconta a Nuovo Tv, però, appena ha iniziato a cantare, nonostante la sua voce fosse stata modificata per l’occasione, la gente lo ha subito riconosciuto.

