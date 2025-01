Al Bano Carrisi sta male e ha seri problemi di salute? A seminare il panico sulle condizioni del cantante di Cellino San Marco è Dillinger News, rivelando che avrebbe bisogno di un trapianto di fegato. Ma fortunatamente arrivano rassicurazioni da Roberto Alessi, perché il direttore di Novella 2000 ha smentito e fatto chiarezza. In primis, è partito dalle indiscrezioni partite in queste ore e raccolte dal sito sopracitato, in cui si riferisce di un malessere dell’artista pugliese.

“Starebbe molto male e deve essere operato al fegato“. Ma le cose fortunatamente non stanno affatto così. “Ecco, uso una parola che di solito io non uso perché mi è stata detta da Cellino, è una stron*ata totale“. Il giornalista, che ha rivelato tutta la verità in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, è stato molto chiaro, ed è stato anche molto contento di poter dare questa smentita, arrivata dopo aver verificato le informazioni proprio con fonti dirette.

“LA MORTE HA BUSSATO ALLA PORTA DI AL BANO CARRISI MA…”

“Non è vero, sono molto contento di dirlo“, ha dichiarato Roberto Alessi nel filmato. Quindi, Al Bano Carrisi sta bene: “Non c’è proprio nulla su cui ci si può appoggiare per suffragare questa notizia“. Il giornalista ha spigato che effettivamente in passato il cantante ha avuto dei problemi di salute, ma non al fegato, bensì al cuore, ma comunque ne ha parlato lui direttamente. Quindi, di fatto Al Bano ha superato i problemi che sono emersi nel corso della sua vita, anche molto complicati.

“Sono state malattie anche complicate, la morte in qualche modo ha cercato di bussare alla sua porta, però Dio gli ha detto che deve, con la sua voce immensa, portare ancora un po’ di felicità, per citare una sua canzone, a questo mondo“, ha proseguito Alessi. Dunque, le indiscrezioni delle ultime ore sono state smentite e tutta Italia può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni del cantante pugliese.