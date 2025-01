Al Bano è il super ospiti della seconda puntata speciale di “BellaFesta“, il programma condotto da Pierluigi Diaco che mette a confronto due generazioni, ma all’interno di famiglie celebri. Una bella occasione per ascoltare tutti i più grandi successi del cantante di Cellino San Marco accompagnato dalla resident band Infieri. Tra i brani che hanno segnato la carriera di Mister Carrisi ci sono canzoni evergreen come “Nel sole”, “Felicità”, “Nostalgia canaglia” e tante altre. Un bel ritorno per il cantante che, nonostante la grande delusione per l’esclusione dal Festival di Sanremo 2025, è stato protagonista di una serie di concerti in giro per l’Italia. Recentemente è stato a Napoli, una città che ama molto che ha definito “la riconosco ancora come capitale del Regno delle Due Sicilie”.

Il rapporto tra Al Bano e la città di Napoli è bellissimo e il cantante dalle pagine de Il Mattino ha parlato del grande amore per Pino Daniele: “quando l’ascolto, penso: che gran musicista. Ci siamo incontrati poche volte, l’ultima a Courmayeur, pochi giorni prima della sua scomparsa”.

Al Bano, grandissima ammirazione per Angelina Mango e Annalisa

Al Bano ha poi ricordato gli inizi della sua carriera quando è arrivato a Milano alla ricerca di successo. Fondamentale per il suo debutto sono stati Adriano Celentano e il suo Clan su cui continua a dire: “non finirò mai di ringraziarlo.Ho un rispetto totale per lui e per le sue scelte”. Riguardo la musica di oggi, il cantante di Cellino San Marco ha una grandissima ammirazione per Angelina Mango e Annalisa, ma anche per Lazza che l’ha colpito particolarmente per la sua creatività. Non solo, Albano ha confessato anche di sentire le sue canzoni: “è fondamentale capire perché funziona qualcosa. Anche noi siamo stati giovani ed abbiamo portato novità sulla scena discografica, proprio come accade anche adesso”.

Infine ha parlato anche della sua vita privata e della relazione che prosegue con Loredana Lecciso dopo 25 anni d’amore. La coppa non ha mai pensato al matrimonio che non è mai stata per loro una priorità. “Sembrerà banale, ma per me è come se già fossimo sposati” – ha detto il cantante sulla Lecciso.