Al Bano Carrisi è tra i protagonisti della puntata speciale di Verissimo – Le Storie di Silvia Toffanin. Il cantante di Cellino San Marco si è raccontato a cuore aperto : dal successo nella musica al rapporto con i figli e la scomparsa di Ylenia Carrisi. Nella sua autobiografia dal titolo “Il sole dentro” ha parlato tanto di se e della sua infanzia: a cominciare dal primo ricordo del padre rientrato dalla guerra fino al grande amore per la sua terra: la Puglia. Nonostante le tante richieste di trasferirsi all’esterno, Al Bano ha sempre scelto di vivere nella sua terra dove ha investito tutti i suoi guadagni al punto da ironizzare dalle pagine del Corriere della Sera: “se avessi investito a Milano tutto quello che ho investito in Puglia sarei come Elon Musk”.

Nel 1961 lascia la Puglia per cercare fortuna a Milano: erano gli anni del boom economico, ma prima di diventare la voce de Il Sole, Al Bano ne ha fatta di gavetta: dall’imbianchino all’operaio metalmeccanico. La svolta arriva grazie al Clan Celentano dove conosce un giovanissimo Adriano Celentano.

L’incontro con Adriano Celentano è l’inizio della nuova vita di Al Bano. “La strada»/«Devo dirti di no” è il primo disco registrato per il Clan di Adriano Celentano che oggi vorrebbe tanto rivedere. “Tra i grandi desideri che ho c’è quello di rivedere Adriano. L’Italia non si è ancora resa conto di quello che Celentano ha rappresentato per la nostra cultura” – ha detto a gran voce il cantante di Cellino San Marco. Nella sua vita Romina Power ha avuto un ruolo importantissimo, anche se il cantante ha sottolineato: “non è vero che fui io a insistere con Romina Power per trasferirci a Cellino, fu lei a volerlo”.

Oggi il cantante è felicemente innamorato di Loredana Lecciso che definisce una brava donna e una madre attenta.