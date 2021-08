Al Bano Carrisi “La famiglia è la mia isola felice”/ “Vissuti mesi molto difficili”

Albano tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè su Rai1. Il cantante di Cellino San Marco, intanto, in questi giorni ha fatto sentire forte e chiara la sua voce contro la stampa per le false notizie riportate sulla figlia Ylenia. Intervistato da Adnkronos, di recente è tornato a parlare della scomparsa della figlia dopo delle opresunte dichiarazioni (poi smentite) di Yari Carrisi. Una parentesi triste che il cantante di Cellino San Marco preferisce tenere molto lontana dai riflettori. A questi, invece, regala belle notizie, come l’arrivo del terzo nipotino. Sua figlia Cristel è infatti incinta e Al Bano ammette di essere molto emozionato in un’intervista rilasciata poco tempo fa a Vero.

“La famiglia, per me, da sempre rappresenta per me un’isola felice in cui rifugiarmi in qualsiasi momento”, ha ammesso Al Bano. Spiegando poi che “Quando mia figlia Cristel mi ha comunicato che la nostra famiglia si sarebbe ulteriormente allargata, non ho potuto fare a meno di emozionarmi”. D’altronde, anche Al Bano racconta di aver vissuto mesi molto difficili a causa del Covid: “Negli ultimi mesi siamo stati messi a dura prova”, ha infatti dichiarato.

Albano Carrisi: “sono malato di psioriasi”

Intanto Albano in questi giorni ha raccontato anche una indiscrezione sulla sua vita privata rivelando di avere una malattia. ” Sono malato di psioriasi” – ha rivelato l’artista di Cellino San Marco dalle pagine del settimanale Nuovo – “negli anni ’90 ho scoperto di avere questa malattia cronica che mi fa squamare la pelle in caso di stress e debilitazione. In quegli anni avevo subito un forte stress e avevo prurito ovunque. Oggi grazie ad una tecnica d’avanguardia messa in atto dall’Ospedale San Raffaele di Milano, posso dire di essere quasi guarito anche se non l’ho debellata del tutto e devo stare sempre attento ai periodi di forte tensione”.

Una malattia gestibile e curabile quella del cantautore che si prepara a raccontare l’evento 2021 della Notte della Taranto in onda su Rai Uno il 4 settembre alle 23,15. Un ruolo importante per il cantante a cui toccherò il compito di spiegare al pubblico cosa significa ancora oggi la pizzica salentina.



