Al Bano choc/ “E’ stata Romina a lasciarmi, Loredana non le ha sottratto nulla “

Al Bano svela la verità su Romina e Loredana Lecciso: le sue parole

Il gossip sul triangolo amoroso tra Al Bano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso ha riempito intere pagine di cronaca rosa. Per il cantante sono le due donne più importanti della sua vita: dalla prima ha avuto tre figli Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior dalla seconda Jasmine e Albano Junior.

Ai microfoni di Novella 2000, Al Bano ha chiarito i rumor: “Con Romina non c’è stata alternativa, decise di andarsene e lo fece. Ringrazio Romina per tutto quello che è riuscita a darmi, ma purtroppo mi ha anche tolto. E così ringrazio anche Loredana, sottolineando che non ha mai sottratto nulla a Romina che se n’era già andata, quasi dieci anni prima”. Dunque, il cantante di Cellino ha smentito che la giornalista bionda si sia intromessa in una storia ancora in corso tra lui e la Power.

Al Bano: “Loredana è stata una sferzata di primavera”

Al Bano ha, dunque, voluto sottolineare che è stata Romina Power ha lasciarlo negli anni Novanta privandolo della serenità. Dopo un periodo turbolento, il cantante ha conosciuto Loredana Lecciso che è stata per lui una “sferzata di primavera”.

Ai microfoni di Novella 2000, l’artista dichiara: “Loredana è stata una sferzata di primavera in un periodo difficile della mia vita, la mia casa era spoglia, con lei sono arrivati due fantastici figli che amo e seguo esattamente come gli altri”. Nonostante i pregiudizi che hanno circondato la coppia, Loredana e Al Bano vivono una relazione molto tranquilla e insieme si dichiarano felici e innamorati. Il loro amore perdura ancora oggi, nonostante i gossip insistenti sul loro conto.

