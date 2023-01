Loredana Lecciso: “In tv ho fatto molti soldi”/ “Io e Albano abbiamo i nostri riti”

Loredana Lecciso: “La mia famiglia mi ha trasmesso tanto”

Loredana Lecciso è ospite di Pierluigi Diaco a Bellamà. La showgirl parte da una riflessione sul suo allontanamento dal mondo televisivo: poche, infatti, le apparizioni recenti dopo un decennio di grande popolarità negli anni 2000. “Sono stata fortemente supportata da quelli che erano gli insegnamenti della mia famiglia. Mi hanno trasmesso veramente tanto. Nascere in una famiglia è un regalo. Sono sempre stata sempre uguale. Una persona, più forte è, meno avverte l’opinione pubblica. Le critiche più forti sono quelle che giungono da me. Secondo me io non sono stata una brava comunicatrice perché vedo che adesso ho modo di trasmettere ciò che sono nella realtà mentre prima lasciavo che passasse una visione filtrata della mia persona mentre adesso lo consento molto meno”, spiega.

Su domanda di Diaco, la Lecciso afferma: “Negli anni in cui ero sempre in tv ho fatto molti soldi. Però aggiungo che talvolta li ritenevo anche in certi versi immeritati. Li ho anche condivisi molto, ho permesso a molte persone intorno a me di lavorare e sono felice di questo. Non ho guadagnato più di Albano. Lui è più generoso di me, è la persona più generosa che io abbia conosciuto. Non lo dico da donna, lo è con tutti”.

Loredana Lecciso: “Il più grande difetto di Albano…”

Riguardo la partecipazione di Albano a Sanremo, Loredana Lecciso spiega: “Io lo guarderò da casa con la famiglia”. Parlando della popolarità del marito in televisione, la soubrette rivela: “A me piace tantissimo guardarlo in tv. Ho avuto la possibilità di scoprire dei suoi brani meno conosciuti al grande pubblico, anche antecedenti al mio arrivo, molto molto belli. Inviterei tutti a visitare la discografia di Albano negli anni. Tanti brani hanno attirato di più l’attenzione rispetto ad altri, ma meritano molto anche quelli meno conosciuti”. La Lecciso racconta poi: “Noi abbiamo i nostri riti. Albano si sveglia anche prima, io verso le 7:30 del mattino. Attorno alle 8 facciamo colazione insieme se lui è a casa. Noi accendiamo il fuoco, la nostra colazione d’inverno è con il camino. Parliamo dei ragazzi, delle nostre cose… È tutto molto metodico quando lui è a casa”.

Parlando proprio del marito, Loredana spiega: “Il suo grande difetto ma anche pregio è che in casa possono arrivare anche 10 ospiti cinque minuti prima di pranzo. I nostri amici sono sempre ben accetti. Il mio difetto invece è che devo far togliere le scarpe in casa. I miei ragazzi sono cresciuti in compagnia con gli amici, è sempre pieno di ragazzi. Cucina? Sono brava ma non pratico”.













