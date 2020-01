Al Bano è il leone?/ Il maggiore “indiziato” convocato da Milly Carlucci

Al Bano è il leone de “Il cantante mascherato“? Si fa sempre più insistente la possibilità che, dietro la maschera del leone della prima edizione dello show di successo di Canale 5, ci si davvero il cantante di Cellino San Marco. Tantissimi i dettagli e gli indizi che portano al nome di Al Bano Carrisi, l’ex marito di Romina Power, ma è ancora tutto da chiarire visto che durante l’ultima puntata alcuni giudici hanno cambiato idea ipotizzando che dietro la maschera del leone si possano celare Max Giusti oppure Adriano Pappalardo. Un dubbio che resta e che sta appassionando i telespettatori di Raiuno e dei social che hanno fatto trionfare per la seconda settimana consecutiva lo show di Milly Carlucci già confermato per una seconda stagione. Intanto in questo cima di curiosità, Milly Carlucci ha deciso di mettere nuova carne sul fuoco invitando durante la terza puntata di venerdì 24 gennaio 2020 tutti e tre gli artisti.

Il leone de Il Cantante Mascherato è Al Bano?

Il Leone è una delle maschere più amate della prima edizione de Il cantante mascherato, lo show di successo condotto da Milly Carlucci su Raiuno. Dopo le prime due puntate, questa settimana il pubblico potrebbe scoprire la vera identità del leone visto che ospiti in studio ci saranno i tre artisti che per molti potrebbero celarsi dietro la maschera del leone. Proprio così, Milly Carlucci ha messo a segno un altro colpaccio invitando tutti e tre i papabili personaggi che potrebbero vestire i panni del re della foresta. Si tratta di Al Bano Carrisi, Adriano Pappalardo e Max Giusti, il cui nome è spuntato nella seconda puntata dopo che il leone ha fatto una splendida performance di “E’ la mia vita”, canzone proprio del cantante di Cellino San Marco, con tanto di cambio voci che hanno fatto pensare che dietro la maschera possa esserci un imitatore. Nonostante tutto però il nome di Al Bano è quello più accreditato per rivestire i panni del leone stando anche ad alcuni indizi e dettagli venuti fuori nel corso di queste prime puntate.

Al Bano, Max Giusti o Pappalardo, chi è il Leone de Il cantante Mascherato?

Per molti Al Bano è il cantante mascherato nascosto dietro la maschera del Leone. Durante la prima puntata dello show di Milly Carlucci, l’artista ha postato sui social un video da una camera d’hotel di Londra. Naturalmente non è possibile confermare che il cantante di Cellino San Marco si trovasse davvero a Londra, visto che il giudice Guillermo Mariotto per metterlo alla prova l’ha chiamato durante la prima puntata senza però ricevere risposta; anzi lo stilista ha precisato come “Albano risponde sempre al telefono”. Non solo, anche Elena Santarelli parlando proprio dello show e della maschera del Leone ha portato alla luce un dettaglio sul video pubblicato da Albano sui social: “ho scoperto che la moquette dell’albergo in cui ha fatto il video non di una camera a Londra, ma si tratta di un hotel a fianco degli studi Rai dove va in onda “Il cantante mascherato”. Infine anche Rita Dalla Chiesa, grande amica di Al Bano, è convinta che dietro la maschera del leone ci sia proprio lui per via della pronuncia particolare di alcune parole. Sarà davvero così?



