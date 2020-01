Il cantante mascherato, 2a puntata/ Diretta ed eliminato: gli indizi di Insinna

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA IL CANTANTE MASCHERATO

Venerdì 17 gennaio, in prima serata su Raiuno, Milly Carlucci conduce la seconda puntata de Il cantante mascherato. La nuova scommessa televisiva della storica conduttrice Rai ha già convinto il pubblico che ha seguito in massa la puntata d’esordio. La settimana scorsa, infatti, sono stati 4.437.000 gli spettatori pari al 20.85% di share che, incollati davanti ai teleschermi, hanno cercato d’indovinare l’identità dei concorrenti che si esibiscono nascosti da maestose maschere. Ad affiancare la Carlucci, nel ruolo di giudici ci sono: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. I cinque giurati d’eccezione, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, giudicano le performance e di scoprire chi si nasconde sotto le maschere. Alla fine di ogni esibizione, infatti, i giudici ipotizzano chi possa essere l’artista sotto la maschera.

LE MASCHERE DE IL CANTANTE MASCHERATO IN GARA

Dopo l’eliminazione dell’Unicorno sotto il quale si nascondeva Orietta Berti che era stata riconosciuta da Flavio Insinna, le maschere in gara sono: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo, l’Unicorno, il Barboncino e il Pavone. Dopo le esibizioni, il cantante mascherato più votato sul profilo Instagram del programma e i preferiti della giuria passeranno direttamente alla puntata successiva. Gli altri due, invece, saranno i protagonisti del duello finale il cui esito è affidato al televoto. Il cantante mascherato eliminato si toglierà la maschera rivelando a tutti la propria identità. Anche questa sera saranno forniti indizi che aiuteranno la giuria e il pubblico a scoprire la reale identità delle maschere. Solo pochissime persone conoscono l’identità dei concorrenti che non sanno neanche il nome dei colleghi non potendo parlare tra loro come regola base del programma.

IL CANTANTE MASCHERATO: GLI INDIZI DI FLAVIO INSINNA

Tra i giudici de Il cantante mascherato, quello che si sta divertendo di più è sicuramente Flavio Insinna che, anche durante il tempo libero, diffonde indizi sui social. Il conduttore dell’Eredità che la scorsa settimana ha ipotizzato che sotto la maschera del Leone possa nascondersi Albano, si lascia andare ad una riflessione sui social che potrebbe aiutare il pubblico a casa a scoprire la sua identità. “Amici e amiche ciao. Venerdì, durante la diretta della prima puntata de Il cantante mascherato si è parlato molto del leone. C’è Al Bano, sicuramente c’è Al Bano, ma io in queste giorni ho riflettuto, ho pensato, ho chiesto ad un grandissimo amico, anche un vostro amico e questo grande amico mi ha dato dei supporti, delle testimonianze e allora vi faccio una domanda: se nel leone ci fosse un Al Bano che non è Al Bano? Venerdì, in diretta, al Cantante mascherato, ne parliamo”, afferma Insinna.



