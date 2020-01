Al Bano/ “L’unica volta che l’ho trascurata…”: ultimo gossip su Loredana Lecciso!

È il grande protagonista del gossip delle ultime settimane, sia per quanto riguarda il triangolo amoroso che da anni lo vede protagonista, sia per la prossima partecipazione al Festival di Sanremo, ma il primo pensiero di Al Bano Carrisi al momento sembra essere la salute. Dopo i problemi di qualche tempo fa, il cantante è molto più cauto e non sottovaluta possibili pericoli. Lo conferma alle pagine del settimanale Nuovo, come riporta LaNostraTv, dove ha ammesso: “L’unica volta che ho trascurato la mia salute mi sono meritato quello che mi è capitato”. E non mancano nuove indiscrezioni sul rapporto con Romina Power e Loredana Lecciso. Sappiamo che Al Bano ha trascorso l’ultimo dell’anno al fianco della sua ex moglie sul palco de L’Anno che verrà con Amadeus; ma dove ha trascorso invece il primo gennaio? A quanto pare proprio con Loredana, come d’altronde aveva già spoilerato Malgioglio con uno scatto sul suo profilo Instagram. E pare che l’intesa tra i due non sia mancata… (Aggiornamento di Anna Montesano)

AL BANO TORNA IN TV CON “55 PASSI NEL SOLE”

Al Bano Carrisi sarà protagonista questa sera su Canale 5 della seconda e ultima puntata dello show “55 Passi nel Sole”, il format ideato da Endemol Shine per celebrare appunto i 55 anni di carriera ininterrotti del cantautore originario di Cellino San Marco: e dopo il successo del primo appuntamento con questa sorta di concerto-evento in cui Al Bano è accompagnato non solo dall’ex compagna, Romina Power, ma anche dalla loro figlia Cristel Carrisi e da Yari e Romina jr, per ripercorrere non solo in musica ma pure con gli aneddoti di tutta una vita quella strada che l’ha portato da un piccolo comune del Sud Italia ad essere conosciuto in tutto il mondo. E dopo l’infornata di ospiti dello scorso 28 dicembre, stasera si replica con un parterre di tutto rispetto che annovererà Mario Biondi, Roberto Vecchioni, The Kolors, Gigliola Cinquetti, Beppe Fiorello, Michele Placido, Raimondo Cataldo e Maryam.

AL BANO, FEELING RITROVATO CON LOREDANA LECCISO?

Tuttavia è innegabile che negli ultimi giorni i riflettori sul Al Bano e sulle intricate vicende di casa Carrisi si siano accesi soprattutto per via della chiacchierata esibizione in coppia del 76enne artista con Romina Power per il Capodanno Rai in diretta da Potenza. In quell’occasione più di qualcuno ha mormorato che tra i due sembra essere riesploso se non l’amore quantomeno un certo feeling ma stando ad alcuni siti specializzati in gossip e dintorni a destare più sorpresa sarebbe stato il fatto che Al Bano ha trascorso prima il Natale con Loredana Lecciso e poi il 31 dicembre con Romina: infatti proprio la Lecciso, dopo aver dato l’addio al cantautore di Cellino, l’ultimo dell’anno ha postato una foto proprio dalle Tenute Carrisi assieme a sua sorella e a un’amica di famiglia, quasi a voler intendere che con quello che è stato per 18 anni il suo compagno forse non è mai finita davvero (e magari anche per fare uno sgarro alla Power con cui Al Bano intanto stava duettando in diretta nazionale). Secondo fonti citate dal quotidiano “Il Tempo” pare che tra l’artista e la Lecciso ci sarebbe nuovamente una certa complicità. Cosa riserverà il 2020 per questo triangolo-non-triangolo amoroso che pare non avere fine?

DOCCIA GELATA DA ROMINA: SARÀ OSPITE DA SOLO A SANREMO?

E proprio il 2020 potrebbe segnare il ritorno assieme di Al Bano e Romina Power su quel palco di Sanremo dove hanno dato vita non solo ad alcuni dei momenti indimenticabili della storia della kermesse festivaliera ma a un duetto divenuto oramai iconico. O forse no perché se il 76enne cantante è sicuro della sua presenza in qualità di ospite d’onore, la sua ex moglie potrebbe non seguirlo: negli scorsi giorni ad Al Bano è infatti arrivata la doccia gelata della Power che, a differenza del cantautore leccese che pare entusiasta di questo ritorno in grande stile nel Festival firmato da Amadeus, ha fatto sapere tramite l’Adn Kronos di non volere rilasciare dichiarazioni in merito dato che nemmeno lei sa cosa potrebbe accadere. Fastidio per le troppe voci che in questi giorni parlano di un riavvicinamento con Al Bano oppure solo pre-tattica in attesa di una chiamata ufficiale da parte di Amadeus? Quello che è certo è che sia Al Bano sia loro nutrita fan base vorrebbero la sua presenza sul palco dell’Ariston e chissà che quella che proprio Romina in occasione del Capodanno ha definito come la calda compagnia del suo storico compagno non possa far pendere l’ago della bilancia verso il sì…



