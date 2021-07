Clementino a The Voice Senior/ “Vorrei del buon reggae, un rapper sarebbe bellissimo”

Clementino e i giudici di The Voice Senior tornano su Rai 1 da stasera per le repliche delle puntate dell’edizione dello scorso anno. Oggi andrà in onda la prima serata delle Blind Auditions, che ha visto tredici concorrenti esibirsi davanti ai quattro coach girati di spalle. Il rapper campano se ne è aggiudicati tre dei dieci per cui ha premuto il pulsante I WANT YOU, il meccanismo prevede infatti che gli aspiranti artisti over 50 devono scegliere in quale team andare se vengono scelti da più di un giudice.

Intervistato prima di intraprendere questa avventura per The Voice Senior, Clementino disse: “La voce che mi farà girare la sedia è una voce ironica, perché io mi rispecchio molto nelle voci ironiche, oppure una che può portare un’emozione, come la nostalgia, la malinconia, qualsiasi tipo”. Del buon reggae è invece il genere che gli piacerebbe ascoltare sul palco dai cantanti, e ovviamente il rap: “Trovare un senior che possa cantare ‘Cos cos cos‘ o ‘O Vient‘ potrebbe essere una bellissima situazione”.

Clementino: il brano con il suo concorrente

Un rapper over 60 lo ha trovato, si chiama Pietro Dall’Oglio e da poco ha anche pubblicato una canzone insieme a Clementino. Lui è un poliedrico artista romano che negli anni Ottanta si fece notare come uno dei migliori percussionisti afrocubani italiani. L’incontro con l’hip hop lo ha portato a partecipare a The Voice Senior, alla prima puntata dell Blind Auditions si è presentato con “Good Times” di Ghali ed ha fatto girare sia Clementino che Al Bano.

Oggi, in arte, si chiama Pietro Sauro e il 25 giugno è uscito “Favorita (Taranta trap)” in collaborazione con il suo coach di The Voice Senior. Il brano unisce le ritmicità latine alla tradizione mediterranea creando un incontro equilibrato tra pop, rap e trap. Due generazioni opposte si sono unite e hanno dato vita a sonorità tipicamente estive, di cui Pietro ha detto: “Dopo l’esperienza a The Voice Senior ho voluto fare una hit estiva pronta a far ballare e divertire. Mi auguro, chi sa, che tra le varie proposte di questa estate la mia canzone possa essere la ‘Favorita‘!”.

“Señorita” il nuovo singolo di Clementino ft. Nina Zilli

Ma per quest’estate Clementino ha pubblicato anche un suo singolo, il titolo è “Señorita” ed è in collaborazione con Nina Zilli. A contribuire nella scrittura ci sono le firme di Rocco Hunt e di Federica Abbate. “Duettare con Nina è un desiderio che avevo da tempo. Lei sembra la mia versione femminile sia umanamente che musicalmente. Sono felice e credo che possa essere una delle tracce hit killer di questa estate”. Il rapper, presentando il brano, ha aggiunto anche che si tratta della prima volta per lui in cui canta un pezzo scritto da qualcun altro.

Inoltre, la cantante ha detto che le sonorità tropicali, il reggae e il rocksteady sono radici da cui difficilmente si riesce a staccare e “cantare ‘Señorita‘ al fianco di Clementino è stato naturale e molto divertente“. Anche lei ritiene che i due siano molto affini tra di loro anche se hanno un background musicale differente: “La musica in levare è uno dei miei, nostri, grandi amori, spero che si senta tutta questa passione“.





