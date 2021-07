Al Bano canta in chiesa e fa infuriare il Vescovo/ “Comportamento irrispettoso”

Al Bano ha cantato in chiesa e il vescovo locale non l’ha presa benissimo. Ovviamente l’immenso artista pugliese non era intenzionato a fare un torto a qualcuno, ma se mai, voleva omaggiare una coppia di amici che si stava sposando, rendendo il loro giorno di nozze ancora più memorabile. L’episodio si è verificato in quel di Andria, nota cittadina pugliese, dove il Leone di Cellino San Marco ha fatto echeggiare la propria voce potente fra le navate della chiesa locale, un momento che è stato, come da copione, ripreso dai presenti con gli smartphone, e poi immortalato sui social.

Lino Banfi/ “Commedie sexy? Momento glorioso, Buster Keaton non parlava”

Peccato però che, come detto in apertura, “l’esibizione” di Al Bano abbia fatto storcere il naso al Vescovo, che ha avuto una reazione per certi versi inattesa. Monsignor Luigi Mansi, dopo aver visto quanto accaduto ad Andria, si è esposto in prima persona, condannando l’accaduto: «A nessuno è concesso di usare la liturgia come palcoscenico per organizzare esibizioni di qualunque natura – tuona l’uomo di chiesa, parole riprese dall’edizione online del Corriere della Sera – sarebbe una grave offesa alla celebrazione e al luogo sacro».

Feltri vs Parenzo/ "Caos Libero? Fatti i cazz* tuoi, pensa a 'In onda' che fa schifo"

AL BANO CANTA IN CHIESA, IL VESCOVO DI ANDRA: “SACERDOTI DEVONO VERIFICRE”

Quindi ha aggiunto, puntando il dito anche contro i sacerdoti presenti al momento della cerimonia: «I sacerdoti hanno il compito di verificare il rispetto di tali norme, visto che gli organizzatori potrebbero anche non conoscerle, perché non si ripetano più episodi di questo genere». Secondo il vescovom durante le nozze si sarebbero tenuti «comportamenti che poi si son rivelati irrispettosi per il luogo sacro, per la santa liturgia e per la comunità cristiana», per poi sottolineare che averli «tollerati non vuol dire aver fatto dei favoritismi, ma semplicemente aver evitato situazioni che potevano divenire grottesche».

Fabrizio Corona insulta l'avvocato di Selvaggia Lucarelli/ Giudice sospende udienza

Mansi conclude chiedendo a tutti «un comportamento consono alla cerimonia che resta un sacramento e non uno spettacolo. I sacerdoti sono esortati ad adoperarsi per far comprendere la specificità del momento liturgico. Se proprio si vuole gli artisti possono essere fatti esibire durante la festa nella sala ricevimenti». Al Bano non ha per ora replicato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA